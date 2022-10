Ruszyła budowa promów ro-pax dla polskich armatorów. Pierwszy będzie eksploatowany przez Unity Line

W Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego SA rozpoczęto w poniedziałek (24 października) produkcję pierwszego promu ro-pax, o numerze budowy 101, dla firmy Polskie Promy. Będzie on eksploatowany przez Unity Line, spółkę należącą do Polskiej Żeglugi Morskiej.

Cięcie pierwszych blach oznacza start technologicznego procesu produkcji promu w stoczni. Wykonano je w technologii plazmowej za pomocą przecinarki CNC z głowicą 3D, umożliwiającą cięcie stali i stopów metali z jednoczesnym fazowaniem krawędzi. Urządzenie to wytwarza wiązkę wysokoenergetycznej plazmy o temperaturze dochodzącej nawet do ok. 30 tys. stopni Celsjusza.

Pierwszy prom dla polskich armatorów

– Rozpoczynamy dziś ważną fazę procesu produkcyjnego pierwszego z promów dla polskich armatorów – podkreślił prezes spółki Polskie Promy Maciej Furmański. – Jest to strategiczne przedsięwzięcie, mające na celu obronę i utrzymanie pozycji rynkowej krajowych firm promowych w zmieniających się warunkach funkcjonowania żeglugi na Bałtyku. Nowe jednostki, całkowicie i od podstaw zaprojektowane zostały na potrzeby serwisu w obszarze Morza Bałtyckiego. Mają one szanse sprostać postawionym wyzwaniom i przynieść efekt w postaci ugruntowania pozycji polskich firm armatorskich. Inwestycja posiada silne zaplecze właścicielskie i operatorskie, w które wchodzi Skarb Państwa, Grupa Kapitałowa PŻM, Grupa Kapitałowa PŻB.

Jak dodał, budowa nowych promów przy udziale Skarbu Państwa pozwoli m.in. na wzrost wartości udziałów polskich przewoźników na bałtyckim rynku, zatrudnienie bezpośrednio przy budowie 800 – 1200 osób, a w dalszej fazie także zapewnienie stałych przychodów krajowym stoczniom remontowym przez kolejne 30 – 40 lat.

– Jesteśmy świadkami rozpoczęcia fizycznej budowy pierwszego z promów zamówionych w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego przez spółkę Polskie Promy – powiedział dyrektor naczelny PŻM Andrzej Wróblewski. – Już w niedalekiej przyszłości jednostka ta będzie pływała pod szyldem spółki Unity Line, należącej do Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej i otworzy zupełnie nowy rozdział w bałtyckiej żegludze, jeśli chodzi o nowoczesne standardy techniczne i przyjazność dla środowiska. Jako firma z ponad siedemdziesięcioletnim doświadczeniem w funkcjonowaniu na międzynarodowym rynku żeglugowym potrafimy docenić solidnego partnera w interesach, a takim właśnie jest dla nas Grupa Remontowa, marka znana na całym świecie z wiarygodności i wysokich standardów usług. Cieszymy się również, że polski armator będzie posiadał w swojej flocie statki zbudowane w polskiej stoczni. Prosimy więc stoczniowców, aby tabliczkę znamionową z nazwą wytwórcy umieścić w jakimś widocznym miejscu, bo będziemy z niej bardzo dumni.

Jedne z najnowocześniejszych na Bałtyku

Promy budowane są w ramach kontraktu podpisanego 26 listopada 2021 r. Remontowa SA wybuduje trzy jednostki dla spółki Polskie Promy. Dwie będą pływać w barwach Unity Line, a jedna będzie użytkowana przez PŻB. Częścią umowy jest list intencyjny, zawierający opcję budowy czwartego promu.

– Niespełna rok po podpisaniu kontraktu, po miesiącach intensywnych przygotowań w sferze projektu, finansowania, wyposażenia i logistyki dostaw oraz organizacji procesu produkcyjnego, rozpoczęliśmy budowę pierwszego promu – zaznaczył Adam Ruszkowski, prezes Remontowej Holding SA. – To dla nas – stoczniowców – wielka chwila. Nasze kompetencje i ogromne doświadczenie, wiedza naszych inżynierów i konstruktorów, kumulowane latami w stoczniach naszej grupy, zostaną teraz wykorzystane dla wzmocnienia konkurencyjności polskich armatorów, co przełoży się także na zapewnienie zatrudnienia firmom kooperacyjnym, z którymi współpracujemy przy realizacji tego projektu. Jesteśmy dumni, że powierzono nam produkcję tych jednostek. Czujemy także wielką odpowiedzialność, ponieważ ich budowę będzie śledzić cała branża promowa i stoczniowa. Powodzenie tego projektu może oznaczać nowe otwarcie na europejskim rynku stoczniowym i wzmocnić rolę polskiego przemysłu jako dostawcy niskoemisyjnych, nowoczesnych jednostek pływających.

Będą to jedne z najnowocześniejszych tego typu jednostek na Bałtyku, napędzane czterema silnikami na skroplony gaz ziemny (LNG) ze wspomaganiem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast konwencjonalnych śrub napędowych, każdy prom zostanie wyposażony w dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co znakomicie usprawni manewrowanie w portach.

Każdy z promów będzie miał 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Długość linii ładunkowej to 4100 m, a prędkość maksymalna wyniesie 19 węzłów. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów, załoga będzie liczyła 50 osób.

Kadłub będzie produkowany i montowany w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” z sekcji powstających częściowo przy udziale firm podwykonawczych, za pomocą opracowanej w stoczni technologii scalania bloków, przy wykorzystaniu infrastruktury dokowej. Każdy prom będzie się składał z sześciu bloków kadłuba i siedmiu bloków nadbudówki, które zostaną zbudowane z 265 osobnych sekcji. Jeden kadłub będzie ważył 11 tys. ton.

(ek)