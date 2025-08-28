Rekordowy ładunek w szczecińskim porcie [GALERIA]

W środę (27 sierpnia) po południu do szczecińskiego portu przypłynął statek z rekordowym ładunkiem. Masowiec „Tokugawa” dotarł ze szwedzkiego Göteborga i przywiózł niemal 50 tysięcy ton śruty sojowej (dokładnie 49 967 ton).

Było to możliwe dzięki inwestycjom Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Chodzi o pogłębienie do 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin oraz Kanału Dębickiego, bo właśnie w tym rejonie, przy nabrzeżu Słowackim, zacumował statek „Tokugawa”.

Zbudowana w 2023 roku jednostka, ma 229 m długości, 32 m szerokości oraz 82 570 ton nośności. Stanęła przy nabrzeżu Słowackim z zanurzeniem 10,8 m. Śruta sojowa z jej ładowni trafi do elewatora spółki Viterra Szczecin.

(ek)

Fot. Piotr SIKORA