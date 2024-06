Rachunki za gaz od lipca wzrosną o ok. 20 procent

O 20 procent, oczywiście średnio, mają wzrosnąć rachunki za gaz dla gospodarstw domowych. 27 czerwca br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców. Od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego zmieni się z dotychczasowych 200,17 zł na 239 zł netto za MWh.

- Bałam się podwyżek od 1 lipca, bo narosło wokół nich wiele spekulacji, że gaz ma zdrożeć nawet o 60 proc. - mówi pani Małgorzata, mieszkanka centrum Szczecina, która ogrzewa gazem ok. 90-metrowe mieszkanie w kamienicy. - Już do tej pory rachunki przyprawiały o zawrót głowy, bo to prawie 800 złotych miesięcznie. 20 proc. więcej to ogromna podwyżka, choć nie tak drakońska jak przewidywano. Jednak kolejny raz trzeba będzie zimą przykręcić temperaturę.

Nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. Podobnie, jak w przypadku prądu, który również drożeje od 1 lipca, cena gazu ma zostać uwolniona - URE zapowiada stopniowe odmrażanie cen energii. Tłumaczenie urzędu jest także podobne jak w przypadku energii elektrycznej: stabilizuje się sytuacja na rynkach surowców energetycznych, czyli węgla i gazu, dlatego nie ma uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego.

Na całkowitą wysokość rachunku dla gospodarstw domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty za usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. Od 1 lipca 2024 r. przestaje obowiązywać cena maksymalna gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych ustalona na poziomie 200,17 zł/MWh. W drugiej połowie roku zostają również odmrożone opłaty dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski, które Prezes URE na rok 2024 zatwierdził w grudniu 2023 r. Podobnie jak w przypadku prądu, do 31 grudnia 2024 r. zamrożona pozostaje natomiast opłata abonamentowa.

Zgodnie z wyliczeniami URE przeciętny odbiorca w gospodarstwie domowym, który kupuje gaz od PGNiG Obrót Detaliczny i korzysta z usług spółki PSG zapłaci od lipca za rachunek średnio o 20 proc. więcej. W zależności od przyjętej dla siebie taryfy i zużycia trzeba się będzie liczyć z podwyżkami co najmniej kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Oznacza to, że odbiorcy, których kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna się po 1 lipca 2024 r., otrzymają plany płatności na kolejne miesiące już z nową ceną. Z kolei odbiorcy, którzy wcześniej dostali prognozy z ceną 20,017 gr/kWh (czyli 200,17 za MWh) mogą dalej opłacać rachunki na ich podstawie, nawet jeśli termin płatności wypada po 1 lipca br.

- Na koniec okresu rozliczeniowego, każdy klient otrzyma fakturę rozliczeniową, wystawioną na podstawie rzeczywistego zużycia gazu, według stawki, która faktycznie obowiązywała w danym okresie. W zależności od grupy taryfowej okres rozliczeniowy trwa 6 lub 12 miesięcy. Stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie - informuje w komunikacie PGNiG. - Klienci, którzy wolą na bieżąco rozliczać się na podstawie faktycznego zużytego gazu, a nie faktur prognozowanych, mają możliwość przejścia na taryfę 12T. Wówczas sami muszą raz w miesiącu podać bieżący odczyt stanu licznika i na jego podstawie będą otrzymywać faktury rozliczeniowe za każdy miesiąc.

