Przy Elektrowni Dolna Odra rosną bloki gazowo-parowe

Budowa dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie to projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Powstające jednostki będą największą i najnowocześniejszą elektrownią gazową w Polsce. Jest to inwestycja Polskiej Grupy Energetycznej. Jak się dowiedzieliśmy, prace na budowie idą zgodnie z planem. Mimo zawirowań w gospodarce i geopolityce, termin ich zakończenia nie jest zagrożony.

Nowe bloki gazowe przy Elektrowni Dolna Odra o mocy blisko 1400 MW wyprodukują energię elektryczną równą zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln gospodarstw domowych. Uruchomienie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2023 roku.

Powstają dwa bloki gazowo-parowe

Moce nowej Elektrowni Dolna Odra uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 roku. Będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Uruchomienie nowych bloków pozwoli na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

Prace budowlane ruszyły pod koniec 2020 roku, a w listopadzie 2021 uroczyście wmurowano kamień węgielny. Wykonawcą zostało konsorcjum firm General Electric (lider) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł (netto). Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł.

– Obecnie na placu budowy dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra kontynuowane są roboty budowlane na obu blokach – informuje Małgorzata Babska, rzecznik prasowy Grupy Kapitałowej PGE. – Ogólne zaawansowanie w realizacji projektu na koniec lutego wyniosło 60 proc., a ogólne zaawansowanie prac budowlano-montażowych przekroczyło 16 proc. Na budowie pracuje obecnie ok. 650 osób.

Jak dodaje, prace przebiegają zgodnie z planem i termin zakończenia inwestycji w IV kwartale 2023 r. nie jest zagrożony.

Paliwo z terminalu LNG w Świnoujściu

– Budowa bloków gazowo-parowych pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminalu LNG w Świnoujściu oraz z gazociągu Baltic Pipe – podkreśla M. Babska. – Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce wytwórcze na polskim Wybrzeżu. Nadchodzące lata to dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym tych największych – morskich farm wiatrowych. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada, że w polskim obszarze Bałtyku do 2040 roku powstaną morskie farmy wiatrowe o mocy ok. 11 GW.

Obecnie, po wyłączeniu z końcem 2020 roku dwóch bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra, w eksploatacji pozostają tu cztery bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 908 MW, zasilane węglem kamiennym. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej, produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Są one wyposażone w instalacje ograniczające emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełniają aktualne normy emisyjne.

Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni. Inwestycja w nowoczesne instalacje opalane gazem stanowi gwarancję długoterminowego funkcjonowania zakładu, który odgrywa strategiczną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy dla północno-zachodniego obszaru Polski.

Elżbieta KUBOWSKA