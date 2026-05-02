Prom „Epsilon” z nowym logo

Data publikacji: 02 maja 2026 r. 10:43
Fot. Wojciech SOBECKI  

Na kadłubie remontowanego w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” promu „Epsilon” pojawiło się logo POLSCA. To drugi prom po „Jantar Unity”, na którym znalazł się symbol polskiej grupy armatorskiej.

„Epsilon” ma 186 m długości, ponad 25 m szerokości i może się pochwalić eksploatacyjną linią ładunkową o długości niemal 2860 metrów, co pozwala na transport 60 samochodów osobowych i ponad 130 pojazdów ciężarowych. Do chwili wprowadzenia do eksploatacji promu „Jantar Unity”, była to największa jednostka typu cargo, należąca do polskich armatorów.

Nowe logo będzie malowane również na kadłubach innych jednostek pływających pod znakiem armatorskim POLSCA. Najwcześniej pojawi się na burcie budowanego w Gdańsku promu „Bursztyn Unity”, który wejdzie do eksploatacji w drugiej połowie bieżącego roku, którego chrzest zaplanowano w Szczecinie. 

(ws)

