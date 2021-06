Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej. Egzamin będzie można zdać w Świnoujściu

W Świnoujściu otwarto Ośrodek Egzaminacyjny dla kierunku pracownik pomocniczy obsługi Hotelowej. Mieści się on w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55.

W uroczystości uczestniczył Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia oraz Edyta Tomaszek, naczelnik Wydziału Edukacji. Prezydent podkreślił ważną rolę ośrodka w edukacji osób z niepełnosprawnością oraz ogromne zaangażowanie dyrektor w pracę i zdobycie zewnętrznych sponsorów.

Od września 2017 r. w Branżowej Szkole I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczniowie kształcą się na nowym kierunku – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Na terenie Świnoujścia oraz w najbliższym jego sąsiedztwie, w promieniu 60 km, nie ma placówki kształcącej w tym zawodzie. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę, muszą przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego w zawodzie.

– Dotychczas taki egzamin był przeprowadzany w Ośrodku Egzaminacyjnym w Szczecinie – mówi dyrektorka ośrodka Krystyna Makowska. – Stąd pomysł, aby taki ośrodek egzaminacyjny powstał w naszej szkole. Ale by tak się stało, musieliśmy spełnić standardy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Dzięki pracy nauczyciela zawodu Sylwii Kruk, Urzędu Miasta Świnoujście, dyrektorce Hotelu Interferie Medical Spa, prezesowi zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, firmie Berrezino w Plewiskach, Bogusławie Stefanowicz z Hurtowni Owocowo-Warzywnej, Radzie Rodziców SOSW oraz osób prywatnych udało się zrealizować ten cel.

Obecnie szkoła posiada pracownię obsługi hotelowej, w której zorganizowano pomieszczenia mieszkalne oraz magazynowe. Zajęcia praktyczne, w ramach współpracy, odbywają się w Hotelu Interferie Medical Spa. Młodzież nabywa m.in. umiejętności pracy w zespole. Wielu absolwentów SOSW zamieszkało w Świnoujściu, gdzie założyli rodziny i pracują zawodowo.

W obiekcie wykonano ostatnio remont stropu, prace rozbiórkowe części ścian, zdemontowano okładziny z płyt pilśniowych w pokojach i drewniane na korytarzach. Wszędzie położono nowe podłogi. Kompletnie wyremontowano łazienki i wymieniono stolarkę drzwiową. We wszystkich pomieszczeniach wykonano wentylację wywiewną. Położono nowe instalacje: c.o., wodno-kanalizacyjną, hydrantową i elektryczną. Wykonawcą inwestycji była szczecińska firma BAUEFFECT sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 797 tys. złotych. Nowe sale poświęcił ksiądz dziekan Piotr Superlak.

BaT