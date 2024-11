Pracodawcy najlepsi z najlepszych. Gala Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie [GALERIA]

Coroczna gala Okręgowego Inspektoratu Pracy przynosi szereg wyróżnień, dyplomów i nagród dla wzorowo działających firm i instytucji, które przestrzegają Kodeksu pracy i zasad BHP. Fot. Piotr Sikora

W Pałacu Młodzieży odbyła się uroczystość z okazji 105-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie. Na sali zgromadziło się niemal dwieście osób a wśród nich zacne grono przedsiębiorców, którzy przestrzegają zasad BHP, działają zgodnie z prawem pracy, starają się zmniejszać ryzyko wypadkowe. Wyróżniono także społecznych inspektorów pracy i nauczycieli.

Koniec listopada to tradycyjnie okres podsumowań programów prewencyjnych i konkursów prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Na zaproszenie Konrada Pachciarka, Okręgowego Inspektora Pracy odpowiedziało liczne grono przedstawicieli szczecińskich i zachodniopomorskich instytucji, z którymi OIP współpracuje.

Laureatami programu „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”, którego istotnym elementem są szkolenia przeznaczone dla pracodawców, zostały szczecińskie firmy: Galship Marek Gałka, Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „Pomorze", PM SERVICES POLAND, ALFA Logistics Michał Skierś, Maciej Świeściak. Dyplomy powędrowały także do firm, zakładów, spółek i instytucji z regionu: Nolato ze Stargardu, PAULA SPA z Pobierowa, Winnicy Turnau z Baniewic, Zakładu Komunikacji Miejskiej z Białogardu, Szkoły Podstawowowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku, Restauracji „Petrico" z Krzywopłotów, Magdy Wieruckiej z Firmy Handlowo-Usługowa „Grey” z Międzyzdrojów oraz do Marty Deji ze Stylizacji Paznokci ze Świnoujścia.

Dwa przedsiębiorstwa zostały uznane za „Pracodawców - organizatorów pracy bezpiecznej” - to spółka z Łozienicy SIA ABRASIVES POLSKA oraz szczecińska firma Sanprobi. W tej kategorii przyznano również wyróżnienie, które powędrowało do spółki TELEYARD ze Szczecina.

W Programie „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” dyplomy zdobyły cztery szczecińskie firmy: Centrum Logistyczne GRYF, Willa Lentza, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, spółka Polmotor. Laureatem konkursu jest także Woliński Park Narodowy w Międzyzdrojach.

Promowanie pracodawców – wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy BHP w procesie realizacji obiektów budowlanych, to idea konkursu „Buduj bezpiecznie”. W tym roku dyplomami za wzorowe i bezwypadkowe prowadzenie inwestycji wyróżnieni zostali wykonawcy budowy drogi S3 na odcinku Troszyn - Świnoujście i Świnoujście - Dargobądz spółka Polaqua z Wólki Kozodawskiej oraz Prime Construction spółka ze Szczecina za rozbudowę hali magazynowej wyrobu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Przemysłowej w Barlinku.

W programie przeznaczonym dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników „Zdobądź Dyplom PIP” także wyłoniono laureatów. Dyplomem mogą się pochwalić: Centrum Badań Kryminalistycznych Modus Spectrum ze Szczecina, JKN Firma Handlowo Usługowa Justyna Niewiada ze Szczecina, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Szansa" z Białogardu, Agata Lubińska z Barlinka, spółka Renoma Marty Lewandowskiej i Jana Miszczyszyna ze Świnoujścia, Katarzyna Linkert ze Studia Fryzjerskiego „Expert" w Policach. Wiele nagród pojechało do Choszczna - do Biura Usług Księgowych Consulting, PHU PC-ART Anny Molik, a także Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej. Dyplom otrzymał również Andrzej Alenowicz z Biura Ochrony Pracy i P.poż. w Białogardzie.



Najaktywniejszym i najlepszym społecznym inspektorem pracy został kolejny rok z rzędu pracownik Zakładów Chemicznych w Policach, wchodzących w skład Grupy Azoty. Tym razem OIP uhonorowała Janusza Dryńkowskiego.

Na gali nie zabrakło także akcentów artystycznych. Wydarzenie wzbogaciła uzdolniona aktorsko, muzycznie i wokalnie młodzież z Pałacu Młodzieży: grupa teatralna Marcela Mroczka, The Baltic Band, Maria Bajda i Marcel Lasocki.

(kel)