Pracodawcy komentują: Rosną zyski firm, spada ich rentowność

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Wyniki finansowe przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2022 roku były wyższe niż te uzyskane rok wcześniej. Nieznacznie gorzej prezentują się wskaźniki ekonomiczno-finansowe (GUS).

Wojciech Jurek, Personel Partner, członek ZPPZ: Zgromadzone zapasy, a także wzrosty cen odpowiadają za podwyższenie wyniku finansowego firm. Przedsiębiorstwa zarabiają nominalnie więcej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku, jednak spadła ich rentowność. Sytuacja ta wynika z działań podjętych w 2020 r., kiedy popyt był znacznie mniejszy, a niepewność co do przyszłości i ograniczeń związanych z pandemią przyczyniła się do gromadzenia zapasów – oszacowano je na kwotę 107 mld zł, natomiast w 2021 r. odnotowano wzrost o 28%. Jak ocenia NBP, taka ilość zapasów w I kwartale br. była wciąż niewystarczająca do realizacji zamówień. Ciężko więc oczekiwać, że przedsiębiorstwa wiedząc, że będą musiały odtworzyć stany magazynowe po znacznie wyższych kosztach, zdecydują się na sprzedaż towarów i usług w cenach niższych niż rynkowe.

Łukasz Żak, Żak Legal Support Office, ekspert ZPPZ ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw: W pierwszym półroczu 2022 roku zaledwie pięć branż cieszyło się wyższą rentownością netto niż w tożsamym okresie ubiegłego roku. Duży wzrost zanotowało górnictwo, gdzie rentowność netto wzrosła z 0,5% do 18,8%. Mając na uwadze zmniejszające się zapasy w przedsiębiorstwach, a także wysoką inflację producencką, prognozy na drugie półrocze wskazują na ponowne wzrosty nominalne przychodów i zysku przy jednoczesnym spadku rentowności widocznym w większości branż.