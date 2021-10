Pomimo rekordowych cen gazu Grupa Azoty utrzymuje produkcję nawozów

W ostatnich miesiącach rekordowo wzrosły ceny gazu. Trend nasilił się również w ostatnich dniach, gdzie – jak informuje Grupa Azoty – mamy do czynienia z rekordowymi cenami gazu i „niespotykaną dotąd dużą zmiennością i dynamiką wzrostu”.

– Pomimo rekordowych cen gazu Grupa Azoty podejmuje wszelkie możliwe działania, aby nie ograniczać produkcji i tym samym dostarczać polskim rolnikom nawozy niezbędne do ich produkcji rolnej – informuje Monika Darnobyt, rzecznik prasowy Grupy Azoty SA.

Ceny gazu wzrosły o ponad 660 proc.

Przypomina, że rok temu cena gazu za megawatogodzinę kształtowała się na poziomie 15 euro, dziś oscyluje w okolicy 100 euro, co oznacza wzrost o ponad 660 proc. Zaledwie w ciągu ostatnich 10 tygodni cena wzrosła trzykrotnie, z około trzydziestu w okolice stu euro za megawatogodzinę. Do tych cen należy również dodać znaczący wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, które wzrosły o około 80 proc., z 33 euro do 60 euro.

Gaz oraz ceny uprawnień do emisji CO2 stanowią największą część kosztów przy produkcji nawozów. Aby nadal utrzymywać produkcję, nieuniknione jest przenoszenie cen gazu i cen uprawnień do emisji CO2 na cenę nawozów.

– Grupa Azoty wdraża wszelkie możliwe działania, aby odbywało się to w sposób najmniej bolesny dla ostatecznego klienta – informuje rzeczniczka.

Grupa Azoty nie ogranicza produkcji nawozów

Przy tym historycznie wysokim poziomie cen gazu wielu europejskich producentów już zatrzymało lub ograniczyło produkcję. Grupa Azoty jest więc obecnie jednym z nielicznych koncernów w Europie produkujących nawozy, który nie zamknął ani istotnie nie ograniczył produkcji w swoich zakładach.

– Priorytetem dla Grupy Azoty jest w tym momencie zagwarantowanie polskim rolnikom dostępu do nawozów, dlatego w ostatnim czasie Grupa podjęła decyzję o ograniczeniu eksportu i przekierowaniu produktów na rynek krajowy, z wyłączeniem kontraktów wieloletnich – dodaje Monika Darnobyt.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów, jak: melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty. Ma także pozytywnie wpłynąć na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocnić niezależność energetyczno-surowcową kraju.

