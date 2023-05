Polimery Police - testy najważniejszych instalacji

Projekt Polimery Police jest już na etapie ostatnich testów. Fot. Grupa Azoty

Pierwsza dostawa 1002 ton propylenu do inwestycji Polimery Police dotarła 28 kwietnia br. Surowiec został dostarczony drogą kolejową przez Grupę Azoty ZAK w przystosowanych do tego celu cysternach. Propylen jest niezbędny do przetestowania instalacji polipropylenu. Dzień wcześniej (27 kwietnia) Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę na zakup propanu z TOTSA Total Energies Trading SA. Tym samym spółka kontynuuje działania mające na celu zapewnienie najważniejszych surowców niezbędnych do produkcji w nowej fabryce.

Dostawa propanu przez Grupę Azoty ZAK do Polimerów Police umożliwi przygotowanie instalacji PP (do produkcji polipropylenu) do płynnego sekwencyjnego przyjęcia propylenu z własnej produkcji pochodzącej z instalacji PDH. Dzięki zastosowaniu propylenu dostarczonego z zewnątrz drogą kolejową możliwe będzie również przetestowanie układów rozładunku tego surowca. W tym celu Grupa Azoty Polyolefins zamierza zakupić docelowo do 4000 ton propylenu. Kolejnym etapem, po przyjęciu całej ilości, będzie testowe uruchomienie instalacji PP na propylenie zakupionym z zewnętrznego źródła.

– Realizowane dostawy – zarówno propanu, jak i propylenu – pozwalają na zabezpieczenie surowców kluczowych dla uruchomienia i pracy instalacji do produkcji polipropylenu – powiedział Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA. – Projekt Polimery Police jest już na etapie ostatnich testów, po zakończeniu których uruchomimy jedną z największych inwestycji branży chemicznej w Europie.

Umowa zawarta 27 kwietnia z TOTSA Total Energies Trading SA przewiduje realizację dostaw propanu od kwietnia br. do końca listopada 2024 roku, według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Stanowić one będą dostawy uzupełniające i w 2023 roku pokryją około 46 proc. zapotrzebowania spółki zależnej na ten podstawowy surowiec do produkcji. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wyniesie około 90 mln dolarów.

Warto przypomnieć, że Grupa Azoty Polylefonis w grudniu 2022 r. informowała o pierwszej umowie na zakup propanu, w ramach której zagwarantowano dostawy propanu w ponad 50 proc. zapotrzebowania w latach 2023 – 2024. Umowa o szacunkowej wartości 250 mln dolarów została podpisana z Trafigura Pte Ltd z Singapuru.

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów, jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą: instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu (PP), o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. W zakres projektu weszła również budowa gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców, oraz szereg instalacji pomocniczych.

Ogólny postęp rzeczowy prac przy tej inwestycji 4 kwietnia br. wynosił 99,29 proc. Chodzi o uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch.

(ek)