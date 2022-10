Polimery Police będą produkowały Gryfilen. Jeszcze w tym roku przypłynie pierwszy gazowiec

Gryfilen to nazwa handlowa polipropylenu, który będzie produkowany przez Grupę Azoty Polyolefins SA. Firma zaprezentowała swój nowy brand podczas największych targów branży tworzyw K 2022 w Düsseldorfie. Nazwa Gryfilen nawiązuje do tradycji historycznych regionu, w jakim działa spółka.

W środę (19 października), podczas największych w Europie targów branży tworzyw sztucznych i gumy K 2022 w Düsseldorfie, Grupa Azoty Polyolefins SA, realizująca projekt Polimery Police, ogłosiła nazwę dla swoich przyszłych produktów. To Gryfilen, który został wybrany przez pracowników spółki w konkursie na znak towarowy.

– Konkurs był doskonałą okazją do zaangażowania pracowników w kształtowanie przyszłości spółki – podkreśla Grupa Azoty Polyolefins SA.

Projekt Polimery Police jest jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Przypomnijmy, że w zakres przedsięwzięcia wchodzą: instalacja do odwodornienia propanu (PDH), instalacja do produkcji polipropylenu (PP), zaplecze i infrastruktura logistyczna oraz terminal przeładunkowo-magazynowy (morski terminal gazowy). Generalnym wykonawcą jest koreańska firma Hyundai Engineering.

Instalacje Polimerów Police zaprojektowano tak, że umożliwią wysoką elastyczność produkcji i dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

– Produkowany pod marką Gryfilen polipropylen to docelowo portfolio 30 produktów, uwzględniając w tym homopolimery, kopolimery udarowe i kopolimery randomiczne – informuje spółka Grupa Azoty Polyolefins. – Wykorzystywane będą między innymi w przemyśle opakowaniowym, artykułów gospodarstwa domowego, samochodowym czy farmaceutycznym.

Nowoczesna fabryka ma również produkować 17 tys. ton wodoru rocznie. Będzie on sprzedawany do polickich zakładów chemicznych i posłuży do wytwarzania amoniaku.

Gazoport, jako część Polimerów Police, ma przyjmować statki przewożące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie też wykorzystywany do importu LPG.

– Pierwszy gazowiec przypłynie do nowego terminalu jeszcze w tym roku – zapowiada Andrzej Łuc, prezes Zarządu Morskiego Portu Police.

Statek ma przywieźć propan na rozruch instalacji.

Cała inwestycja Polimery Police powinna być gotowa w przyszłym roku. Szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro.

(ek)