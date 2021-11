Po raz kolejny z certyfikatami EMAS

– Elektrownia Opole oraz Elektrownia Dolna Odra, oddziały spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zostały wyróżnione certyfikatami EMAS, które przyznawane są podmiotom wdrażającym najlepsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska oraz ekoinnowacji – poinformowała Sandra Apanasionek, rzecznik Prasowy PGE GiEK SA.

Rzeczniczka wyjaśnia, że EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, który jest instrumentem Unii Europejskiej przeznaczonym dla przedsiębiorstw i innych organizacji, które dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojego wpływu na środowisko i doskonalenia swojej działalności proekologicznej.

– Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej restrykcyjnych wymagań ochrony środowiska, które zostaje potwierdzone certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – tłumaczy Sandra Apanasionek.

Elektrownia Opole, która jako pierwsza organizacja w Polsce w 2005 r. wdrożyła europejski system EMAS, otrzymała w tym roku jubileuszowy certyfikat. To szczególne wyróżnienie otrzymało jedynie dziesięć najdłużej działających organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS. Elektrownia Dolna Odra, która jako pierwsza w województwie zachodniopomorskim, a jako trzecia w kraju elektrownia zawodowa zarejestrowała się w systemie EMAS, otrzymała od audytorów pozytywną rekomendację do utrzymania jej w rejestrze.

– Jednym z priorytetów naszej działalności jest produkcja energii elektrycznej dla milionów polskich domów z poszanowaniem środowiska naturalnego. Certyfikaty EMAS dla Elektrowni Opole i Dolna Odra są tego najlepszym potwierdzeniem. Nasza obecność w gronie organizacji posiadających rejestrację w systemie EMAS to przykład spełniania przez nasze jednostki najbardziej wymagających norm ochrony środowiska, które określone zostały zarówno w krajowym, jak i w europejskim prawie – podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

