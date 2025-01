Ognisko pryszczycy w Niemczech. Transporty pod specjalnym nadzorem

W przygranicznym powiecie Maerkisch-Oderland, w Niemczech, wykryto ognisko pryszczycy - zakaźnej i zaraźliwej choroby zwierząt parzystokopytnych, domowych oraz dzikich. To oznacza - jak informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - że od sobotniego (11 stycznia) wieczora na granicy polsko-niemieckiej, w naszym województwie, szczególnym nadzorem zostaną objęte transporty zwierząt takich jak bydło, trzoda chlewna czy owce.

Pryszczyca (FMD) to choroba zakaźna zwierząt parzystokopytnych, takich jak bydło, świnie, owce i kozy. W przypadku tych pierwszych ma gwałtowny przebieg, podczas gdy u kóz i owiec przebiega łagodnie, bez wyraźnie zaznaczonych objawów, poza wysokim wskaźnikiem jagniąt padłych w okresie wykotów. Natomiast nie jest to choroba groźna dla ludzi ani domowych pupili.

Zwierzęta zakażone pryszczycą u naszych zachodnich sąsiadów przebywały w hobbystycznej hodowli pod Berlinem. Zostały już zlikwidowane, a obszar wokół ogniska objęty specjalną strefą ochronną.

- W naszym województwie ani nigdzie w Polsce nie potwierdzono jak dotąd żadnego zakażenia pryszczycą, ale ze względu na przygraniczne położenie naszego regionu, musimy zachować szczególną ostrożność - mówi wicewojewoda Bartosz Brożyński. - Od sobotniego wieczora na granicy polsko-niemieckiej w naszym województwie szczególnym nadzorem objęte zostaną transporty zwierząt takich jak bydło, trzoda chlewna czy owce. Specjalne kontrole będą przeprowadzane do odwołania.

Kontrole przeprowadzać będzie Straż Graniczna we współpracy z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Izbą Administracji Skarbowej oraz Powiatowymi Inspekcjami Weterynaryjnymi. Nieprawidłowości zgłaszane będą do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, który będzie mógł zawrócić transport zwierząt do Niemiec.

Ostatni przypadek FMD w Polsce stwierdzono w 1971 r. Nasz kraj jest uznany za urzędowo wolny od tej choroby. ©℗

(an)