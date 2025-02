Nowy statek PŻM po raz pierwszy w Polsce. Zacumował w porcie Police

W piątek statek „Polsteam Łebsko” przypłynął do polickiego portu. Fot. Jacek PAWŁOWSKI

Z ładunkiem fosforytów z Casablanki (Maroko) przypłynął w piątek (31 stycznia) do portu Police „Polsteam Łebsko”, jeden z najnowszych statków Polskiej Żeglugi Morskiej. Ma ok. 200 m długości, 24 m szerokości, a nośność – 37 574 t. To pierwsza wizyta w Polsce tej jednostki.

„Polsteam Łebsko” jest trzecim z serii tzw. jeziorowców zbudowanych w stoczniach chińskiej grupy Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC).

Przypomnijmy, że PŻM realizuje obecnie program odnowy tonażu, odbierając co kwartał w Chinach kolejne nowe statki. Z całej zakontraktowanej serii masowców typu „jeziorowiec” o nośności 37 000 DWT w minionym roku weszły do eksploatacji: „Polsteam Dąbie”, „Polsteam Koprowo”, „Polsteam Łebsko” i „Polsteam Pile”. Ostatnia z 12 zamówionych jednostek ma być odebrana w 2026 roku.

Jeziorowiec (laker) to niszowa odmiana masowca z grupy handysize. Jego wymiary dostosowane są do skomplikowanego zespołu śluz znajdujących się na Wielkich Jeziorach Amerykańskich, które od wielu lat są jednym ze strategicznych rynków PŻM. Statki polskiego armatora przywożą tu m.in. wysokogatunkową stal z portu IJmuiden w Holandii (ok. pół miliona ton rocznie), wykorzystywaną w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym, natomiast w rejsach powrotnych do Europy transportują kanadyjskie i amerykańskie zboże.

Pierwszym przewożonym towarem przez „Polsteam Łebsko” były wyroby stalowe załadowane w portach Lianyungang (Chiny), Mizushima (Japonia) oraz Incheon i Busan (Korea). Statek popłynął z tym ładunkiem w kierunku Wielkich Jezior Amerykańskich.

Jednostkę, zanim dotarła do Polski, spotkała niemiła przygoda. W brazylijskim porcie Santos tamtejsze służby 18 grudnia pod jej kadłubem znalazły i przechwyciły 134 kg kokainy. Narkotyki miały trafić do Maroka. Ponieważ nie było podejrzeń wobec załogi, statek mógł płynąć dalej. W Casablance załadował fosforyty, które przywiózł do Polic. ©℗

(ek)