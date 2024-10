Nowa elektrownia, a już do modernizacji. Paliwo wodorowe zastąpi gaz...

Fot. Roman Ciepliński

Dziś (29 października) przed południem w Nowym Czarnowie pod Gryfinem uroczyście przekazano do eksploatacji elektrownię gazowo-parową o mocy 1366 MW. Docelowo nowe niskoemisyjne bloki zastąpić mają bloki węglowe znajdującej się tuż obok starej Elektrowni Dolna Odra. Nowy zakład otrzymał nazwę PGE Gryfino Dolna Odra. Już na wstępie pojawiała się jednak wątpliwość: nowa elektrownia już za kilka lat może nie spełniać norm klimatycznych UE. Dlatego w trakcie uroczystości sugerowano przebudowę bloków energetycznych tak, by mogły być zasilane wodorem.

Dariusz Marzec, prezes zarządu grupy kapitałowej PGE zapowiedział tymczasem, że nieopodal nowej największej gazowo-parowej elektrowni w Polsce powstanie inna "miliardowa inwestycja" - "wielki magazyn energii". Wszyscy uczestnicy wydarzenia podkreślali, jak ważna jest to inwestycja w kontekście konieczności podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki, która - z powodu wysokoemisyjnej energetyki (zgodnie z polityka klimatyczna Unii Europejskiej) - obciążona jest ogromnymi kosztami emisji. Marszałek Olgierd Geblewicz zauważył, że to między innymi jest powodem utraty rentowności znacznej części sektora energetycznego w Polsce, jak również wyższych cen energii niż w dużo bogatszych sąsiednich krajach, takich jak Niemcy czy Dania.

Warto przypomnieć, że decyzję o budowie dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra podjęto za rządów PiS, o czym jednak żaden z mówców nie wspomniał.

Dodać też trzeba, że jest też druga strona tego przedsięwzięcia. Po raz kolejny poinformowano o perspektywie wyłączenia z eksploatacji bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra. Zapowiedź ta wzbudziła niepokój o miejsca pracy pracowników EDO. Protesty ogłosiły związki zawodowe.

Węglowa Elektrownia Dolna Odra - podobnie zresztą jak nowa gazowo-parowa - jest elektrownią systemową. Została zbudowana w latach siedemdziesiątych, a poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji w latach 1974–1977. Od 2021 r. dysponuje czterema blokami o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 908 MWe i cieplnej 91,15 MWt. Elektrownia pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do świadczenia pełnego pakietu usług systemowych na rzecz Krajowego Systemu Energetycznego.

W elektrowni tej zrealizowano kosztem setek milionów złotych inwestycje proekologiczne. Okazuje się jednak, że to za mało, by spełnić wymagania polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

(r.)