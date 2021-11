Nemera buduje zakład w Szczecinie. Wmurowali kamień węgielny

Kamień węgielny pod halę produkcyjna wmurowano dziś (16 listopada) w szczecińskiej strefie ekonomicznej Trzebusz. Za kilka miesięcy pojawią się w niej specjalistyczne maszyny i fachowcy. Rozpocznie się produkcja urządzeń medycznych.

Francuska firma Nemera, światowy lider w produkcji urządzeń medycznych, ruszyła z budową nowego zakładu i w najbliższych latach chce zatrudnić dodatkowo ponad 200 osób.Będą to miejsca pracy dla chcących pracować w branży health care - hi-tech.

- Będzie to zakład produkcji urządzeń do podskórnego podawania leków - wyjaśnił prof. Alberto Lozano, dyrektor firmy Nemera Szczecin. - To ważne zwłaszcza dla tych pacjentów, którzy muszą cyklicznie podawać sobie leki.

Wyznał także, że od wielu lat marzył o nowym zakładzie. - Rok temu nasza firma (Copernicus sp. z o.o.) stała się częścią grupy Nemera. Dzięki temu możemy rozwijać się na skalę światową i budować nowoczesny zakład produkcyjny.

- To był bardzo ważny krok dla obu firm, który rozpoczął nowy rozdział w historii naszej działalności. Doceniliśmy dokonania i innowacyjność Copernikusa - powiedział podczas uroczystości Sebastian Perrier, dyrektor operacyjny grupy Nemera. - Zacieśnienie współpracy zaowocowało rozpoczęciem tej inwestycji. Jestem przekonany, że będzie ona zastrzykiem nowej energii nie tylko dla Nemera, ale też dla Szczecina oraz całego regionu.

Na działce o pow. 5 ha powstaje zakład produkcyjny z narzędziownią, laboratoria, obszar badawczo-rozwojowy, magazyn, część socjalna i biurowa oraz infrastruktura towarzysząca. W zakładzie produkowane będą dozowniki do aplikacji leków montowane z części dostarczanych i wytwarzanych na miejscu.©℗

Więcej na ten temat w środowym "Kurierze Szczecińskim" i eKurierze z 17.11.2021 r.

(kl)