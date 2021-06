Kołobrzeg na giełdzie

Ola

2021-06-30 09:41:41

Duże nowoczesne miasto???? Które to zalety Kołobrzeg posiada? Mało ludności, kiepska komunikacja - wieczorem autobus co godzinę, w nocy tylko taksówki. Jaka rozrywka dla osób poniżej 60 roku życia? To miasto zasypia po 22-ej. Jakie miejsca pracy poza usługami hotelowo-sanatoryjnymi i gastronomią? Duże nowoczesne miasta przyciągają młodzież, studentów a tutaj kierunek jest raczej odwrotny. Niezły marketing, ale odrealniony.