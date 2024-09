Kapitanat się zmieni. Budynek nad Odrą będzie bardziej ekologiczny

Budynek Kapitanatu Portu Szczecin w przyszłym roku zmieni wygląd. Fot. UMS

Budynek Kapitanatu Portu Szczecin przy ul. Jana z Kolna 9 przechodzi termomodernizację, która polega na wymianie wszystkich okien i dociepleniu elewacji. Prace mają się zakończyć w przyszłym roku. Ich całkowity koszt to ponad 1,5 mln zł, z czego 85 proc. pokryją środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwie części.

Pierwsza obejmuje wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz luksferów w budynku Kapitanatu i ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Przetarg wygrała firma Usługi Budowlane Piotr Reczuch ze Stepnicy, oferując cenę brutto prawie 530 tys. zł.

– Prace już się rozpoczęły, przewidziana jest między innymi wymiana wszystkich okien – informuje Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. technicznych.

Co ciekawe, dwa okna mają w narożnikach zaokrąglenia – ich kształt to tzw. kwadratokrąg – i nadają one szczególnego charakteru budynkowi. Początkowo planowano, że nowe okna będą z PCV, ale aby zachować oryginalny kształt i odpowiednie parametry, trzeba je wykonać z drewna. Znalezienie wykonawcy okazało się niełatwym zadaniem.

Druga część termomodernizacji zakłada wykonanie izolacji termicznej w budynku. Przewidziana jest do realizacji w 2025 roku.

– Do końca tego roku chcemy jeszcze zdążyć wybrać wykonawcę docieplenia budynku – dodaje dyrektor Szumny. – Przy okazji docieplania zamierzamy też sprawdzić jakość pomieszczeń gospodarczych, gdzie znajduje się m.in. serwerownia.

Kolorystyka nowej elewacji ma być zbliżona do wzoru Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, czyli biało-antracytowa, żeby nadodrzańskie obiekty administracji morskiej stanowiły pewną jedność architektoniczną.

W kolorze navi blue

Planowane jest też oświetlenie w postaci taśm LED-owych, a także nowy napis na budynku. Jak już wcześniej informowaliśmy, stare napisy: po polsku (kapitanat portu) – od strony ulicy Jana z Kolna i po angielsku (harbour master’s office) – od strony wody zdemontowano przy okazji remontu dachu.

Nowy napis będzie w tym samym miejscu, co stary, ale zostanie umieszczony na innej konstrukcji. W tamtym każda litera była osobno przymocowana do dachu, a teraz ma być specjalna konstrukcja, na której znajdzie się całość. Napis będzie nawiązywał do morskości i dlatego wybrano dla niego kolor navy blue. Również lampy mają być w tym kolorze.

– Oświetlenie w samym budynku i na zewnątrz zostanie wymienione na LED-owe – zaznacza dyrektor Szumny.

Zmienione będzie także ogrodzenie.

Całkowity planowany koszt termomodernizacji wynosi 1 mln 542 tys. zł. Zgodnie z umową podpisaną przez Urząd Morski oraz WFOŚiGW, dofinansowanie z Funduszu wynosi 1,3 mln zł (85 proc.). Urząd pokryje ze swoich środków resztę, czyli 15 proc. Termin zakończenia prac to połowa 2025 roku.

W obiekcie mieści się nie tylko Kapitanat, ale też kilka innych komórek szczecińskiego Urzędu Morskiego. Wszystkie dbają o bezpieczeństwo żeglugi, statków i portu. To: Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego, Wydział Środowiska, Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC), Wydział Dokumentów Marynarzy. Szczególną rolę pełnią służby nadzorujące ruch jednostek na torze wodnym i pomiędzy nabrzeżami. Kiedyś była tu także stacja pilotów morskich.

Wzór dla przyszłych architektów

Warto dodać, że jest to pierwszy budynek administracji morskiej w Szczecinie wybudowany przez Polaków. Jego projektantem był architekt Ryszard Jaroszek. Pochodził z Puław, ale po wojnie zamieszkał w Szczecinie. Miał też drugą pasję – żeglarstwo. Należał do Jacht Klubu AZS w Szczecinie. Był m.in. uczestnikiem ostatniego rejsu słynnego jachtu „Witeź II”, który rozbił się na skałach na północy Bałtyku, a załoga cudem ocalała.

Pierwszymi zrealizowanymi projektami Ryszarda Jaroszka, gdy pracował w Pracowni Konserwacji Zabytków, były: odbudowa kamienicy Loitzów na siedzibę Liceum Sztuk Plastycznych oraz odbudowa barokowego pałacu – Szkoły Muzycznej przy ul. Staromłyńskiej. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego i wtedy w połowie lat 60. powstał projekt Kapitanatu Portu Szczecin, a także dwóch obiektów w Świnoujściu: dworca promów morskich i budynku „Baltony”. Od 1968 roku pracował w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” jako kierownik zespołu. Do jego najważniejszych osiągnięć zawodowych można zaliczyć także realizacje: domu wczasowego PŻM „Nawigator” w Szczawnicy-Zdroju, zespołu mieszkaniowego „Nad stawkiem” w Szczecinie, osiedla mieszkaniowego „Klasztorna – Podmurze” w Chojnie, zabudowy pierzei rynku w Mieszkowicach, osiedla mieszkaniowego w Trzebiatowie czy galeriowego budynku mieszkalnego w Świnoujściu.

Projekt szczecińskiego Kapitanatu powstał w 1961 roku, a budowa trwała od stycznia 1965 do września 1966. Do użytku oddano go w roku 1968. Budynek reprezentuje trendy obecne w ówczesnej architekturze i wrósł w nadodrzański krajobraz.

Zdaniem wykonawcy ekspertyzy obiektu, jest on świetnie zaprojektowany i wszystko zostało w nim dokładnie powyliczane, tak że mógłby być wzorem dla współczesnych studentów architektury. ©℗

Elżbieta KUBOWSKA