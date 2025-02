Jest ostateczna decyzja środowiskowa. Krok w kierunku budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu

I co z tego? To tylko nast kłamstwo! CPK NIE BEDZIE, ATOMU NIE BĘDZIE, KOLEI DUZYCH PRĘDKOSCI NIE BĘDZIE! Za to są juz miliony osób bez pracy! Ponad milion bez dachu nad glowa po powodzi do dzis! Kierwinski dzis otworzyl przedszkole kontenerowe! Az tylu było z rządu ze dzieci hymn spiewaly w korytarzu! Poczta zwalnia 9tys ludzi! Ursus sprzedany ukraincom! Rafako zlikwidowane! Polskiego portu w Szczecinie nie ma juz! Pkp cargo zwolnilo tysiace pracownikow! Jest juz Bahncargo!

Taką samą decyzję miały prace na Odrze. Decyzja ta została właśnie uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Poczynionym do tej pory pracom grozi nakaz rozbiórki. Nie cieszcie się więc przedwcześnie, bo żyjecie w kraju kąsanym z każdej strony przez agenturę i ta dzisiejsza decyzja może być przykrywką dla tej odrzańskiej, bo do wyborów trzeba jakoś dojechać, a po nich jeśli wygra bążur hulaj dusza, Polski nie ma!

do @Karsibór

2025-02-03 20:23:02

To, że Ty nie chcesz nie znaczy, że Świnoujście nie chce. Jak Cię bida przyciśnie, to będziesz kit wpierd….lał zamiast chleba. Jeśli społeczeństwo ( w tym mieszkańcy Świnoujścia mają się nie starzeć i rozwijać, to muszę mieć miejsca do rozwoju ). Po to też, zainwestowaliśmy w Wasz tunel i S3.