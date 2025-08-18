Inwestycja w energię, ciepło i czyste powietrze w Elektrociepłowni Pomorzany

W poniedziałek (18 sierpnia), w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie doszło do podpisania umowy, dzięki której Elektrociepłownia Pomorzany w perspektywie 2030/31 r. będzie mogła zrezygnować z węgla, zastępując go niskoemisyjnym gazem. Pierwsza transza dotacji w wysokości 166 mln zł zostanie uruchomiona dzięki dwu podpisom: Waldemara Miśko, prezesa WFOŚiGW w Szczecinie oraz Grzegorza Krystka, prezesa PGE Energia Ciepła, w której skład wchodzi szczecińska Elektrociepłownia Pomorzany (obaj na zdjęciu). Fot. Arleta NALEWAJKO

Plan jest ambitny: do 2031 r. Elektrociepłownia Pomorzany zrezygnuje z węgla, zastępując go paliwem niskoemisyjnym, czyli gazem. Co pozwoli nie tylko na zmniejszenie emisji CO2 o 57 proc. w skali roku, ale również ograniczy dotychczasową skalę – szkodliwej dla jakości powietrza, a więc dla ludzi, środowiska i klimatu – emisji ton tlenków azotu, dwutletku siarki oraz m.in. pyłów. Pierwszym krokiem na tej drodze jest pozyskanie wsparcia finansowego dla przeprowadzenia tej elektroenergetycznej transformacji – 166 mln zł dotacji, której właśnie udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Elektrociepłownia Szczecin – wchodząca w skład szczecińskiego oddziału spółki PGE Energia Ciepła – już od lat jest największym producentem „zielonej energii” w naszym regionie. Od 2011 r. wytwarza energię m.in. z biomasy. Kolejny projekt tej spółki dotyczy Elektrociepłowni Pomorzany (EP), a konkretnie budowy silników kogeneracyjnych, wytwarzających energię cieplną oraz elektryczną z gazu, a nie – jak dotychczas – z wysokoemisyjnego węgla. Rozpoczęcie procesu dekarbonizacji EP nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli dotacji w wysokości 166 milionów złotych.

– To pożyczka na niebagatelną kwotę, oprocentowana na nie mniej niż 3 procent w skali roku, jakiej udzielimy w 10 transzach na 15 lat. Zapewniam, że nie ograniczy skali dotacji do innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, o jakie zabiegają również inne zachodniopomorskie podmioty – mówił Waldemar Miśko, prezes WFOŚiGW w Szczecinie. – To działanie wpisujące się w naszą strategię wspierania transformacji energetycznej, jaką przyjęliśmy na najbliższe cztery lata.

– Mamy spójne interesy: finansowe oraz dbanie o środowisko. Ta technologia umożliwi odejście od wytwarzania ciepła i energii elektrycznej opartych na węglu. Jest to więc inwestycja w zdrowie i dobrostan mieszkańców Szczecina – zapewniał Grzegorz Krystek, prezes PGE Energia Ciepła, do której należy Elektrociepłownia Pomorzany.

Odejście od węgla i zastąpienie go w systemie elektroenergetycznym EP niskoemisyjnym gazem pozwoli na radykalne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Konkretnie – w skali roku – dwutlenku węgla o blisko 71531 ton (tj. o 57 proc.), tlenków azotu – o około 75 ton, dwutlenku siarki o niemal 58 t, tlenków węgla – o ok. 9 t, a także pyłów o prawie 2 t.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 19.08.2025 r.

A. NALEWAJKO