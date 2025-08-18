Inwestycja w energię, ciepło i czyste powietrze w Elektrociepłowni Pomorzany
Inwestycja w energię, ciepło i czyste powietrze w Elektrociepłowni Pomorzany
Data publikacji: 18 sierpnia 2025 r. 19:41
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2025 r. 19:41
W poniedziałek (18 sierpnia), w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie doszło do podpisania umowy, dzięki której Elektrociepłownia Pomorzany w perspektywie 2030/31 r. będzie mogła zrezygnować z węgla, zastępując go niskoemisyjnym gazem. Pierwsza transza dotacji w wysokości 166 mln zł zostanie uruchomiona dzięki dwu podpisom: Waldemara Miśko, prezesa WFOŚiGW w Szczecinie oraz Grzegorza Krystka, prezesa PGE Energia Ciepła, w której skład wchodzi szczecińska Elektrociepłownia Pomorzany (obaj na zdjęciu). Fot. Arleta NALEWAJKO
Plan jest ambitny: do 2031 r. Elektrociepłownia Pomorzany zrezygnuje z węgla, zastępując go paliwem niskoemisyjnym, czyli gazem. Co pozwoli nie tylko na zmniejszenie emisji CO2 o 57 proc. w skali roku, ale również ograniczy dotychczasową skalę – szkodliwej dla jakości powietrza, a więc dla ludzi, środowiska i klimatu – emisji ton tlenków azotu, dwutletku siarki oraz m.in. pyłów. Pierwszym krokiem na tej drodze jest pozyskanie wsparcia finansowego dla przeprowadzenia tej elektroenergetycznej transformacji – 166 mln zł dotacji, której właśnie udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Elektrociepłownia Szczecin – wchodząca w skład szczecińskiego oddziału spółki PGE Energia Ciepła – już od lat jest największym producentem „zielonej energii” w naszym regionie. Od 2011 r. wytwarza energię m.in. z biomasy. Kolejny projekt tej spółki dotyczy Elektrociepłowni Pomorzany (EP), a konkretnie budowy silników kogeneracyjnych, wytwarzających energię cieplną oraz elektryczną z gazu, a nie – jak dotychczas – z wysokoemisyjnego węgla. Rozpoczęcie procesu dekarbonizacji EP nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli dotacji w wysokości 166 milionów złotych.
– To pożyczka na niebagatelną kwotę, oprocentowana na nie mniej niż 3 procent w skali roku, jakiej udzielimy w 10 transzach na 15 lat. Zapewniam, że nie ograniczy skali dotacji do innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, o jakie zabiegają również inne zachodniopomorskie podmioty – mówił Waldemar Miśko, prezes WFOŚiGW w Szczecinie. – To działanie wpisujące się w naszą strategię wspierania transformacji energetycznej, jaką przyjęliśmy na najbliższe cztery lata.
– Mamy spójne interesy: finansowe oraz dbanie o środowisko. Ta technologia umożliwi odejście od wytwarzania ciepła i energii elektrycznej opartych na węglu. Jest to więc inwestycja w zdrowie i dobrostan mieszkańców Szczecina – zapewniał Grzegorz Krystek, prezes PGE Energia Ciepła, do której należy Elektrociepłownia Pomorzany.
A. NALEWAJKO
Komentarze
Dekarbnizacja Umysłu
2025-08-18 21:39:13
Przecież wygaszacie ludziom piece gazowe bo są sprzeczne z Zielonym Ładem a robicie wielką elektrocieplownię na gaz? To dlaczego Niemcy budują nowe kopalnie węgla bo się im oplaca a nam.nie opłaca?
Po ataku Ukraińców
2025-08-18 21:09:38
na stację przesyłową Rurociągu Przyjaźń minister SZ Węgier powiedział, że atak na bezpieczeństwo energetyczne kraju jest równocześnie atakiem na jego suwerenność i skrytykował niewdzięcznych Ukraińców (Węgry są największym dostawcą prądu dla Ukrainy).A nasze szemrane elity gustują w zasypywaniu (trwałe zniszczenie) kopalń węgla-naszego surowca energetycznego i przestawianiu się na obcy gaz, którego cena w sekundzie może podskoczyć 3x na amerykańskie pstryknięcie palcami. Putin się nie sprzeciwi.
Piotrekzfrysztackiej
2025-08-18 21:08:09
Fajnie się tam bawicie za nieswoje pieniądze. Ta inwestycja w żadnym stopniu nie przeczyni się do zmniejszenia rachunków za ciepło, a to oznacza że ludzie i tak będą palić dalej syfem aby ogrzać swoje mieszania. W rezultacie nie zapewni to też lepszego powietrza w mieście. Wielka mi inwestycja za którą i tak zapłacą obywatele.
zabawne
2025-08-18 20:30:41
węgiel mamy własny a gaz musimy importować - co więcej tlenki azotu dalej będą emitowane bo by nie emitować tlenków azotu trzeba byłoby spalać paliwo w niskich temperaturach albo w czystym tlenie a nie powietrzu atmosferycznym (azot to 78% powietrza) - by było zabawniej ditlenku węgla jest w tej atmosferze 0.0412%
Kosmita
2025-08-18 20:08:05
