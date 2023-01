Inflacja w grudniu 2022 r. niższa od oczekiwań

Mamy dość, ale raczej głupot głoszonych przez oPOzycję. Ich "eksperci" prognozowali na koniec roku 2022 że bochenek chleba będzie po 30zł, a paliwo po 10zł/l ,że czeka nas sroga zima bo węgla nie ma. Wrócił VAT na paliwo, a mimo to paliwo na stacjach Orlenu nie podrożało. Teraz opozycja atakuje tylko Orlen, że wcześniej nie obniżył swoich marż, ale inne zagraniczne sieci paliwowe w Polsce także nie obniżyły swoich marż i to jest ok ? Teraz GUS ogłosił niższą inflację za grudzień i znowu źle ?

Mamy Dość

2023-01-05 14:04:34

GUS bawi się w cuda? tak jak Orlen? Z grudnia to ja pamiętam karpia za 70zł. Ogólnie jak co roku przed świętami było drożej. Jak się bywa w sklepach ,a nie na Nowogrodzkiej ten wie że jest coś nie tak. Ceny rosną, nie maleją i malowanie trawy na zielono przez rząd nic nie pomaga niech warchoły zabiorą się do roboty a nie tylko w studiach telewizyjnych gadają jak to jest super i chronią Polskę przed jeszcze gorszym kataklizmem.