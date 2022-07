GUS: inflacja w czerwcu przekroczyła 15 proc. Analitycy: jej szczyt jeszcze przed nami

Dumny

2022-07-01 12:58:55

Tusk zupełnie nie radzi sobie z galopującą inflacją i trzeba go skrupulatnie za to rozliczyć. Dzięki Bogu Pan Prezes Glapiński z Panem Premierem Morawieckim starają się to ogarnąć i dlatego trzeba być dumnym z ich sukcesu, choć totalna opozycja robi co może, żeby Polakom żyło się jak najgorzej.