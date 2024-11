Grupa Azoty Police z niewielkim zyskiem

Fot. Marek Klasa/archiwum

Ponad 15 mln zł zysku netto wypracowała Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” w trzecim kwartale 2024 r. - poinformowała w piątek Grupa Azoty. W analogicznym okresie ubiegłego roku spółka miała ponad 136 mln zł straty netto.

„W III kwartale 2024 r. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne +Police+ S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 584 mln zł i zysk EBITDA w wysokości 5 mln zł, przy dodatniej marży EBITDA 0,9 proc. Względem analogicznego okresu ubiegłego roku EBITDA poprawiła się o około 50 mln zł, a wynik netto o 151 mln zł i ukształtował się na poziomie plus 15 mln zł” – poinformowała w piątek Grupa Azoty.

W okresie dziewięciu pierwszych miesięcy tego roku Grupa Azoty (GA) Police wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 mld 897 mln zł. Od stycznia do września 2023 r. przychody wyniosły 2 mld 265 mln zł, ale odnotowano wtedy stratę netto 180 mln 587 tys. zł. Ze sprawozdania finansowego GA Police wynika, że strata netto za okres od 1 stycznia do 30 września br. sięgnął 105 mln 789 tys. zł.

W opublikowanym komunikacie podkreślono, że mimo „utrzymującej się niekorzystnej koniunktury gospodarczej na świecie”, napływu „tańszych nawozów do UE głównie z Rosji i Białorusi" i „dalszego spadku cen sprzedaży” zakłady w Policach poprawiły wyniki finansowe.

Cytowany przez biuro prasowe spółki prezes GA Police Andrzej Dawidowski ocenił, że poprawa kondycji finansowej firmy to efekt „działań optymalizacyjnych i naprawczych”, ograniczenia kosztów działalności i zmian organizacyjnych. „Nadal jednak odczuwamy negatywny wpływ importu produktów do Unii Europejskiej na wyniki w podstawowych segmentach naszej działalności. Dlatego konsekwentnie szukamy rozwiązań dla poprawy parametrów i wskaźników produkcji czy ograniczamy koszty zakupu surowców” – dodał.

W komunikacie zaznaczono, iż „marże niektórych grup produktowych pozostały ujemne”, ale we wszystkich obszarach działalności GA Police wyniki się poprawiły w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. W segmencie nawozów EBITDA ukształtowała się w III kwartale na poziomie minus 12 mln zł, ale uległa poprawie o 32 mln zł w odniesieniu do III kwartału 2023 r. Straty spółki zmniejszono, mimo spadku cen nawozów.

„Średnie ceny nawozów wieloskładnikowych sprzedawanych przez Grupę Azoty Police były o około 6 proc. niższe niż w III kwartale 2023 roku” – wskazano w komunikacie.

Podkreślono, że trudna sytuacja na rynku nawozowym spowodowana jest nie tylko importem tańszych produktów ze Wschodu, ale też problemami w rolnictwie. „Gospodarstwa rolne negatywnie oceniały opłacalność produkcji, zwracając uwagę na niepewność związaną m.in. ze zjawiskami pogodowymi i konfliktami geopolitycznymi, co wpłynęło na zmniejszenie wolumenów sprzedaży nawozów” – podano.

W segmencie „pigmenty” GA Police wypracowała EBITDA na poziomie 2 mln zł; wynik poprawił się o 7 mln zł w porównaniu do III kw. 2023 r. Największe ograniczenie popytu odnotowano w sektorze farb i powłok, a w szczególności w sektorze budownictwa. Dzięki wprowadzeniu ceł na import z Chin bieli tytanowej, wzrosły jej ceny, a dostawcy z Europy Zachodniej zwiększyli sprzedaż. Średnie rynkowe ceny bieli tytanowej w Europie były niższe o 2,2 proc. rok do roku, ale 1,5 proc. wyższe w relacji do III kw. 2023 r.

Grupa Azoty to jedna z największych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

W Policach produkowane są nawozy i biel tytanowa. Polickie zakłady chemiczne produkują też amoniak i roztwory mocznika. (PAP)

Copyright