Firma mPower i projekt „Liście”. Zwycięzcy II edycji programu Szczecin_UP

Firma mPower, napędzająca rewolucję technologiczną w zakresie bezemisyjnego transportu oraz projekt „Liście” autorstwa Patrycji Mrozińskiej, czyli ekologiczna farma wertykalna w centrum Szczecina, produkująca jadalne mikroliście – to zwycięzcy II edycji biznesowego programu mentoringowego Szczecin_UP!. Najlepsze startupy wyłonione przez kapitułę programu otrzymały nagrody finansowe oraz wsparcie Technoparku Pomerania w dalszym rozwijaniu biznesu.

W programie Szczecin_UP! 2.0. udział wzięło 12 zespołów. Uczestników podzielono na dwie kategorie: „proof of concept” – osoby z pomysłem na nowy produkt, usługę lub technologię, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oraz „young business” – firmy działające na rynku nie dłużej niż trzy lata, które chcą rozwinąć nowy produkt, usługę lub technologię.

Nagrody dla młodego biznesu

– Zespołom udzielono wsparcia w postaci mentoringu doświadczonych przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów branżowych, a także szkoleń i warsztatów biznesowych we wskazanych przez nich dziedzinach – wyjaśnia koordynatorka programu Magdalena Mikołajczak z Technoparku Pomerania. – Następnie zaprezentowali oni swoje pomysły przed inwestorami oraz przed kapitułą programu, która wyłoniła laureatów.

W kategorii „young business” zwyciężyła firma mPower zarządzana przez dra hab. inż. prof. ZUT Marcina Hołuba oraz dra inż. Michała Bonisławskiego. Spółka rozwija nowoczesne komponenty energoelektroniczne i maszyn elektrycznych, a także innowacyjne technologie wspierające projektowanie, budowę i integrację napędów wodorowych i elektrycznych do pojazdów bezemisyjnych. Za zajęcie I miejsca firma otrzymała nagrodę w wysokości 30 tysięcy zł oraz udział w Programie Inkubacji Technoparku Pomerania obejmującym pomieszczenie biurowe i 40 h wsparcia szkoleniowo-doradczego przez 12 miesięcy.

Drugie miejsce w kategorii „young business” oraz nagrodę w wysokości 20 tysięcy zł i udział w Programie Inkubacji Technoparku Pomerania zdobyła spółka Combo Gaming tworząca miniaturowy przenośny komputer gamingowy Combo, który można nazwać przenośną konsolą.

– Jest to obecnie nisza rynkowa, która ma jednak szansę na dynamiczny rozwój z uwagi na możliwości technologiczne nowych procesorów, które zapewniają odpowiednią wydajność, aby móc obsługiwać gry AAA (np. Cyberpunka) przy poborze energii zapewniającym ciągłą rozgrywkę przez minimum cztery godziny – wskazują twórcy produktu.

Nagrodzona farma wertykalna

W kategorii „proof of concept” najlepszy okazał się projekt ekologicznej farmy wertykalnej, czyli uprawy pionowej w zamkniętym pomieszczeniu w centrum Szczecina.

– Początkowo farma produkowałaby jadalne mikroliście, a następnie także zioła oraz jadalne kwiaty i baby warzywa – wskazuje autorka pomysłu Patrycja Mrozińska, która wygrała 15 tysięcy zł oraz udział w Programie Inkubacji Technoparku Pomerania przez sześć miesięcy. – Umożliwiłoby to skrócenie łańcucha dostaw do lokalnych restauracji i sklepów oraz dostarczanie świeżych produktów przez cały rok niezależnie od pogody dzięki uprawie w kontrolowanych warunkach.

Drugie miejsce w kategorii „proof of concept” zajął pomysł unikatowej pod względem designu strategicznej gry planszowej GNOK autorstwa Martyny i Konrada Jakubowskich oraz Aleksandry Zadrożnej.

– To zaawansowana gra logiczna o nowej mechanice rozgrywki, zbierająca bardzo pozytywne recenzje w pierwszych badaniach rynkowych – wyjaśnia Andrzej Feterowski, prezes Technoparku Pomerania i członek kapituły konkursowej. – To nie tylko rozrywka, testowane są także możliwości jej wykorzystania w badaniach psychologicznych.

Projekt GNOK nagrodzono czekiem na 10 tysięcy złotych oraz udziałem w Programie Inkubacji Technoparku Pomerania przez sześć miesięcy.

Co to jest Szczecin_UP!

Szczecin_UP! to pierwszy program mentoringowy dla start-upów realizowany przez miasto Szczecin. Jego celem jest tworzenie dobrych warunków do dynamicznego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie miasta i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Koordynatorem i organizatorem programu na zlecenie miasta jest Technopark Pomerania. Partnerami programu są Klaster IT oraz mentorzy i doradcy reprezentujący firmy z różnych dziedzin gospodarki, którzy dla uczestników programu są przewodnikami w trudnym procesie zdobywania doświadczenia biznesowego.

