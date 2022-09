Drogowcy przygotowują się do zimy. Magazyny pełne soli

Kalendarzowe lato jeszcze się nie skończyło, a magazyny soli drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są już w dużej mierze wypełnione. Drogowcy zapewniają, że w magazynach mają tyle soli, ile średnio zużywają w czasie całego sezonu zimowego. GDDKiA ma też podpisane umowy z polskimi kopalniami na dostawy soli w trakcie zimy.

– W obliczu pojawiających się informacji o niedoborach soli i potencjalnie alarmującej sytuacji z tym związanej informujemy, że na chwilę obecną zapełniliśmy solą drogową ok. 75 proc. naszej całkowitej pojemności magazynowej – podała GDDKiA. – To stanowi ponad 100 proc. zużycia soli w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego 2021/2022, a także średniego jej zużycia na sezon w ostatnim dziesięcioleciu!

W minionym sezonie na drogach zarządzanych przez GDDKiA zużyto 345 887,47 ton soli. To wynik nieznacznie większy niż średnia z lat 2012-2021, która wynosi 343 032 ton.

Obecnie w magazynach znajduje się 392 424,94 ton soli na zbliżający się sezon.

Na tym jednak nie koniec.

– Przygotowania do kolejnego sezonu zimowego rozpoczynamy tak naprawdę już wiosną każdego roku – podkreśla GDDKiA. – W połowie października, zdecydowanie wcześniej niż kierowcy rozpoczną wymianę opon letnich na zimowe, przechodzimy w pierwszy stopień gotowości do zimowego utrzymania naszych dróg.

To dotyczy również soli. Pomimo wspomnianych stanów magazynowych prace wciąż trwają. W ramach trwających obecnie przetargów środki do usuwania śliskości zimowej będą nadal sukcesywnie uzupełniane.

– Na podstawie prowadzonych postępowań przetargowych kupujemy sól od polskich firm, tj. Kopalni Soli Kłodawa oraz KGHM Metraco – dodaje GDDKiA. – W części województw sól kupowana jest samodzielnie przez wykonawców zimowego utrzymania, którzy ją pozyskują również z innych źródeł.

