Dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego? Poinformuj ZUS o przychodach

Osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, powinny do końca maja (czyli do wtorku) przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o przychodach, jakie osiągały od 1 marca 2021 r. do 28 lutego br.

– Osoby, które korzystają ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mogą dodatkowo pracować, jednak powinny pamiętać o limitach i rozliczaniu przychodów w ZUS – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas ZUS będzie musiał wstrzymać wypłatę świadczenia.

Do 31 maja pobierający świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny muszą złożyć w ZUS dokument, który potwierdza przychód za rok rozliczeniowy. Dotyczy to okresu od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 roku. Dokument ma formę zaświadczenia lub oświadczenia – gdy wniosek składa osoba, która jest dla siebie płatnikiem składek. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie wypłacano w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone.

– ZUS może rozliczyć świadczenie miesięcznie lub rocznie – wyjaśnił K. Jagielski. – Zależy to od tego, które rozwiązanie jest korzystniejsze dla klienta.

Jak dodał, nie ma specjalnego druku, na jakim trzeba podać dane. Informacja powinna zawierać: dane płatnika i świadczeniobiorcy, numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. W dokumencie trzeba wskazać składniki przychodu, które podlegają oskładkowaniu, a także wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Przychód należy podać w kwocie łącznej i w rozbiciu na poszczególne miesiące, od marca do lutego. Osoba na świadczeniu przedemerytalnym, która prowadzi własną działalność gospodarczą, w oświadczeniu powinna wykazać zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

