Dla przedsiębiorców i pracowników. Oferują szkolenia „szyte na miarę”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach pomoże dostosować kwalifikacje pracowników do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw. Będzie to możliwe dzięki projektowi dofinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego – łączna wartość projektu to prawie 6,5 miliona złotych.

– To projekt, którego głównym celem jest kształcenie zawodowe mieszkańców regionu, dostosowane do lokalnego rynku pracy – mówi Beata Chmielewska, z zarządu powiatu polickiego, odpowiedzialna m.in. za oświatę. – Wśród różnych działań zakłada stworzenie takiej instytucji, która będzie służyła lokalnym pracodawcom.

Projekt umożliwi m.in. przygotowanie kadr dla powstających „Polimerów Police”. W piątek 29 października władze powiatu polickiego podpisały porozumienie z Grupą Azoty Polyolefins SA o współpracy w zakresie podnoszenia oraz uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami tej spółki.

– To kształcenie szyte na miarę, na miarę naszych potrzeb, bo one są duże i nie są łatwe do zaspokojenia – mówi Piotr Bakun, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins SA. – Potrzebujemy specjalistów, osób przygotowanych do wykonywania zawodu. Ta współpraca umożliwia zarówno mieszkańcom zdobycie odpowiednich kwalifikacji, jak i nam pozyskanie osób, których potrzebujemy. Bo sama nasza spółka zakłada zatrudnienie 400 osób w najbliższym czasie, w perspektywie roku. Ale dodatkowo (w otoczeniu naszej firmy) ten projekt, który realizujemy („Polimery Police” – red.) powinien wygenerować około 500 nowych miejsc pracy. I właśnie ta inicjatywa pozwoli w optymalny sposób dostępne kadry przygotować do tych specjalistycznych zadań.

Szkolenia organizować ma Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach. Swoją ofertę może dostosować także do potrzeb innych pracodawców. Jest ona bezpłatna i dla przedsiębiorców, i dla szkolonych osób.

(sag)