Debatowali nad fenomenem kolejki wąskotorowej

Od poniedziałku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bażyna” Lasów Państwowych w Pogorzelicy odbywała się III Międzynarodowa Konferencja Muzeów i Operatorów Tras Kolei Wąskotorowych. W wydarzeniu brało udział blisko 70 uczestników – miłośników kolei, przedstawicieli instytucji kultury, operatorów kolei wąskotorowych, badaczy oraz osób zawodowo związanych z kolejnictwem i turystyką.

W 1950 roku w Polsce było ponad 4 tys. km wąskotorowych linii kolejowych. Do naszych czasów przetrwało niewiele więcej niż 400 kilometrów. Większość z nich ma obecnie charakter atrakcji turystycznych.

Tegoroczna edycja konferencji odbywała się w wyjątkowym momencie – w roku obchodów 130-lecia Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej, jednego z najcenniejszych zabytków techniki na Pomorzu Zachodnim. Jubileusz stanowił okazję do podsumowania dotychczasowych działań oraz wyznaczenia kierunków rozwoju na kolejne lata.

III Międzynarodowa Konferencja Muzeów i Operatorów Tras Kolei Wąskotorowych została dofinansowana z programu Interreg VI A, co umożliwiło rozszerzenie zakresu merytorycznego wydarzenia, zaproszenie zagranicznych prelegentów oraz realizację działań wspierających współpracę międzynarodową w obszarze ochrony dziedzictwa kolejowego. Motywem przewodnim trzydniowych obrad było społeczne zaangażowanie w popularyzację tematyki kolejowej, a także: działalność naukowa i badawcza dotycząca kolei wąskotorowych, dokumentowanie historii tras i infrastruktury, aktywne formy ochrony dziedzictwa techniki, perspektywy wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej w obszarze ochrony i udostępniania zabytków kolejowych.

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia była konsolidacja środowiska badaczy, muzealników, opiekunów i operatorów kolei wąskotorowych, a także wspólne wypracowanie strategii odpowiadających na współczesne wyzwania związane z ochroną i promocją dziedzictwa kolejowego.

Konferencja została podzielona na trzy dni: 18–19 maja – sesje referatowe z udziałem ekspertów, zakończone spacerem historycznym z przewodnikiem,

20 maja odbyła się podróż studyjna po wybranych obiektach i trasach kolejowych. Organizatorami konferencji są Gmina Rewal oraz Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.

