„Polsteam Wełtyń” wyszedł w próby morskie. Przystosowany do pływania po Wielkich Jeziorach Amerykańskich

„Polsteam Wełtyń” wyszedł w próby morskie. Fot. PŻM

W próby morskie wyszedł najnowszy masowiec Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Polsteam Wełtyń”. Statek jest już ósmym z serii jeziorowców budowanych w Chinach, którą rozpoczął w ubiegłym roku m/s „Polsteam Dąbie”. Został nazwany na część pięknego jeziora leżącego niedaleko Gryfina i Wirowa, będącego także ulubionym celem wycieczek wielu szczecinian.

„Polsteam Wełtyń” jest jeziorowcem, czyli masowcem przystosowanym do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Od typowych masowców tej wielkości różni się wymiarami: jest o ok. 20 metrów dłuższy, za to ok. 6 metrów węższy. Wszystko po to, by mógł się zmieścić w wąskich śluzach i kanałach, które znajdują się między poszczególnymi jeziorami, a które niwelują różnicę poziomu wód pomiędzy Atlantykiem a jeziorami Erie i pozostałymi.

Najbardziej skomplikowany system śluz występuje na Kanale Welandzkim, wybudowanym pomiędzy jeziorami Erie oraz Ontario (położone najbliżej Atlantyku). To właśnie tutaj znajduje się największy uskok, który w naturalny sposób pokonywany jest przez wodę w słynnym wodospadzie Niagara. Statki z kolei korzystają ze zbudowanego nieopodal kanału z ośmioma śluzami, które podnoszą je na wysokość 100 metrów, bo taka jest różnica poziomu wód pomiędzy Erie a Ontario.

– „Polsteam Wełtyń”, jak pozostałe jeziorowce PŻM, będzie wozić stal z holenderskiej stalowni w IJmuiden do portów amerykańskich Wielkich Jezior, wykorzystywaną do produkcji samochodów – zaznacza Krzysztof Gogol, rzecznik Grupy PŻM. – W rejsach powrotnych do Europy i północnej Afryki będzie przewozić amerykańskie i kanadyjskie zboże.

Sezon na Wielkich Jeziorach kończy się w ostatnich dniach grudnia i z powodu dużego zalodzenia trwa aż do pierwszych dni wiosny. W tym czasie żegluga statkami oceanicznymi jest wstrzymana.

(ek)