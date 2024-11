Ceny nieruchomości w Szczecinie i okolicach w 2024 roku

Portal Nieruchomosci-online.pl zbadał, jakie są aktualnie ceny mieszkań, domów i działek w Szczecinie i ościennych gminach. W samej stolicy województwa zachodniopomorskiego w 2024 roku można kupić metr kwadratowy mieszkania za średnio 9 361 zł, domu 7 307 zł, a działki 436 zł. A jak jest w innych gminach? Czy warto właśnie tam zamieszkać? Odpowiadamy!

Raport Lokalny to cyklicznie przygotowywana przez Nieruchomosci-online.pl analiza cen ofertowych nieruchomości na podstawie ogłoszeń z portalu. W publikacji analizowane są ceny ofertowe nieruchomości (domy, mieszkania i działki budowlane) z rynku wtórnego w różnych regionach Polski.

Przyjrzeliśmy się, jak sytuacja wygląda w Szczecinie i okolicach w 2024 roku!

Ceny mieszkań

W stolicy województwa zachodniopomorskiego oraz gminach ościennych metr kwadratowy mieszkania kosztuje od 3 130 zł do 11 970 zł. Jak widać, rozstrzał cen jest bardzo duży. Średnia cena mkw w Szczecinie w marcu 2024 roku wyniosła 9 361 zł, a zakres cen oscylował pomiędzy 7 390 zł a 11 970 zł.

Najdroższe mieszkania nie znajdują się jednak w Szczecinie, jak mogłoby się wydawać, ale w gminie Kołbaskowo. Tam za metr kwadratowy trzeba zapłacić od 8 760 zł do 11 970 zł. Wynika to z niedalekiej odległości do Szczecina, ale przede wszystkim do niemieckiej granicy.

Wielu mieszkańców Kołbaskowa na co dzień dojeżdża do pracy do Niemiec i stąd tak duże zainteresowanie zamieszkaniem w tej gminie i podwyższone ceny. Podobna sytuacja ma miejsce w gminie Dobra (Szczecińska). Bliskość Szczecina i niemieckiej granicy sprawia, że tam przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania wynosi 8 951 zł.

Jeżeli szukamy miejsca na osiedlenie się na emeryturze albo po prostu na wypady rekreacyjne, to warto wziąć pod uwagę lokale w gminie Wolin. Od północy graniczy z Morzem Bałtyckim, a od południa z Zalewem Szczecińskim. Niewielka odległość do morza i możliwość codziennego kontaktu z walorami przyrodniczymi to zdecydowane zalety mieszkania w tej lokalizacji. Cena za metr kwadratowy wcale nie jest zaporowa, bo wynosi od 5 000 zł do 10 890 zł.

Choć oczywiście są miasta, znajdujące się na Wyspie Wolin, gdzie kupno mieszkania to naprawdę duża inwestycja. Średnia cena metra kwadratowego w Świnoujściu sięga 19 096 zł, a w Międzyzdrojach 19 985 zł i są to najdroższe miasta regionu.

Ceny domów

Średnia cena metra kwadratowego domu będzie zazwyczaj niższa niż mieszkania w podobnej lokalizacji. Jednak łączna cena zakupu w większości przypadków będzie wyższa, bo domy mają przeciętnie większą powierzchnię.

Dlatego najdroższymi lokacjami pod kątem kupna domu są również Świnoujście (11 243 zł/mkw) i Międzyzdroje (10 026 zł/mkw). W Szczecinie średnio trzeba zapłacić 7 307 zł.

Osoby, które szukają oszczędności, powinny zainteresować się zakupem domu w gminach, znajdujących się we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W gminie Nowogard za metr kwadratowy trzeba zapłacić 4 807 zł, a w gminie Maszewo 4 940 zł.

Ciekawym przypadkiem są domy na sprzedaż w Gryfinie, których średnia cena jest jedną z najniższych w regionie, bo wynosi 4 903 zł, a ta gmina jest bardzo dobrze skomunikowana ze Szczecinem. Dojazd komunikacją miejską zajmuje zaledwie 20 minut. Warto więc rozważyć tę lokalizację, szczególnie jeśli pracujemy lub studiujemy w Szczecinie lub dowozimy dzieci do szkoły czy przedszkola.

Ceny działek

Za działki budowlane w Szczecinie trzeba zapłacić najwięcej w regionie – 436 zł/mkw. Nieco tańsza jest gmina Kołbaskowo (319 zł/mkw) i Police (316 zł/mkw).

Najtaniej można kupić grunt w gminie Osina, bo zaledwie za 58 zł/mkw. Nieco drożej, ale wciąż bardzo atrakcyjne ceny panują w Maszewie (87 zł) i w Nowogardzie (89 zł).

Dlaczego warto mieszkać w województwie zachodniopomorskim?

Szczecin i okolice to naprawdę ciekawe miejsce do zamieszkania. Główne atrakcje tego regionu to: