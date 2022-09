Życiowy kumpel dla Rudiego

Sierścią przypomina Chewbaccę z kultowych „Gwiezdnych wojen". I jak ta filmowa postać niegdyś, tak on teraz odsiaduje wyrok za kratami nie za własne winy. Mowa o Rudim - niespełna rocznym psiaku, którego w schronisku porzucił poprzedni właściciel.

To teraz schroniskowy rezydent o numerze 323/22. Jego tymczasowym domem stał się wybieg III. Smutny adres jak na psie dziecko: ciekawe świata, skłonne do zabawy i niezwykle energiczne. Ten pogodnej natury psiak stracił dom i rodzinę w połowie sierpnia br. Został zrzeczony przez przez poprzedniego właściciela z powodu - jak podał - „życiowych zawirowań".

- To żywiołowy psiak, który jest skory do nauki i pracy z człowiekiem - o Rudim opowiadają jego obecni, schroniskowi opiekunowie. - Jest z niego taka pocieszna i przyjazna plastelina, która przy odrobinie dobrej woli ze strony przyszłego właściciela stanie się psim ideałem. Rydi jest kumplem dla wszystkich psów. Na kotach nie testowany. Uwielbia spacery i ładnie chodzi na smyczy, dobrze reagując na wszelkie korekty ze strony opiekuna. To młodzik, więc nadal jeszcze potrzebuje nauki psich manier. Pod okiem wyrozumiałego, ale też konsekwentnego i odpowiedzialnego człowieka stanie się dla niego najlepszym przyjacielem. Z Rudiego z pewnością będzie świetny towarzysz życia.

Filmowy Han Solo wybawił z opresji zniewolonego Chewbaccę. Kto teraz uratuje ze schroniska sympatycznego Rudiego? Zainteresowani są proszeni o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele - oprócz świąt - w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30. Na nowe domy i rodziny czeka tam aktualnie 36 psów oraz 29 kotów.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)