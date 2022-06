Wielki dzieciak Spaik

Jest młody, energiczny i świata ciekawy. Jednak najlepszy swój czas spędza teraz za kratami schroniska. Z winy tego, który tego łagodnego poczciwego psiaka - Spaika - porzucił.

Spaik nie ma jeszcze roku. Wciąż jest psim dzieckiem, choć przyznać trzeba, że dość dużym.

- Stale domaga się pieszczot. W opiekuna jest dosłownie wpatrzony. Ma pogodną naturę. Uwielbia spacery i żywiołowe zabawy, również w wodzie. Do innych psów jest nastawiony pozytywnie - o Spaiku opowiadają jego schroniskowi opiekunowie.

Psiak trafił do przytuliska przy al. Wojska Polskiego na początku kwietnia. Dowieziony przez pogotowie interwencyjne z al. Bohaterów Warszawy. Młody uroczy słodziak lgnący do ludzi. Wydawało się więc, że dom mu zaginął tylko na chwilę. Niestety, do tej pory nikt go nie szukał, nawet nie zapytał o niego.

- Ma łagodne usposobienie. Na smyczy chodzi poprawnie. Zna podstawowe komendy, ale - jak to młodziak - ciągle jeszcze wymaga szkolenia. Dobrze się czuje w mieście: odgłos tramwajów i samochodów nie robi na nim wrażenia. Natomiast rozpiera go energia, więc najlepiej czułby się u boku opiekuna prowadzącego aktywny styl życia - przekonują pracownicy schroniska, zachęcając do spaceru zapoznawczego z tym przyjacielskim szczeniakiem.

Spaik to teraz schroniskowy numer 119/22, rezydent boksu nr 45. Kto chciałby przyjąć do rodziny tego fantastycznego psiaka, jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)