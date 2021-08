Słodki Chips dla przyjaciela

Ma bystre spojrzenie, sportową sylwetkę i pysk w wiecznym uśmiechu. Towarzyski z niego psiak, choć za kotami nie przepada. Mowa o Chipsie - o pięknej sierści przystojniaku, który w schronisku czeka na nowy dom i rodzinę.

Chips niedawno stracił dom. Nie pomogło, że kochał swoją dawną rodzinę: uwielbiał zabawy z dziećmi i był wpatrzony w dawnych opiekunów. Na jego losie zaważyło pewne to, że „gdy zostaje sam, przestaje panować nad emocjami".

Poprzedni właściciele nie mieli dość dobrej woli, żeby z pomocą zwierzęcego behawiorysty pomóc i psu, i sobie, problem przepracować. Dlatego Chips jest teraz rezydentem schroniska. Jego domem stał się boks nr 40.

Chips ma około 6 lat. Jest w świetnej kondycji i zdrowiu, bardzo energiczny. Z natury pogodny i skory do zabawy, uwielbia spacery i bieganie za piłką. Jest łasy tyleż na przysmaki, ileż na głaski. Dosłownie „przytulaszczy z niego gość".

- Wobec ludzi jest bardzo towarzyski. Wobec psów - mniej. Natomiast nie przepada za kotami. Może trafić do rodziny z dziećmi, bo świetnie się dogaduje z nimi. Poza tym to ciekawy świata i pogodny chłopak, który na smyczy chodzi idealnie, więc spacer z nim jest samą przyjemnością - zapewniają pracownicy schroniska. - Zapraszamy do poznania naszego przystojniaka na czterech łapach.

Chips to teraz schroniskowy numer 267/21. Gotowy do adopcji na już i na zawsze. Kto chciałby tego przystojniaka o pięknej oryginalnie ubarwionej sierści przyjąć do rodziny jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren jego biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

