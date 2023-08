Przyjaciel dla Aslana

Aslan (46/23) tylko przez chwilę miał dom. Z nieudanej adopcji powrócił do schroniska. Tutaj czeka na swoją drugą szansę – kochającą rodzinę. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/Wolontariat

„Czy znajdziemy kogoś, kto zamiast brać psiaka na kolana, woli mu podać pomocną dłoń w walce z lękami?” – pytają wolontariusze schroniska. Szukają dobrego opiekuna dla Aslana, zaledwie dwuletniego psiaka, który do szczecińskiego przytuliska wrócił po nieudanej adopcji.

Aslan nie z tych, co wchodzą na kolana. Nie tylko dlatego że nie jest mikropsiakiem.

– Osoby dobrze znające Aslana z przekonaniem powiedzą, że to jest wspaniały pies: mądry, wesoły i z turbodoładowaniem na wybiegu. Ale też przyznają, że wymaga pracy i uwagi, bo ma swoje lęki – mówi jedna z wolontariuszek schroniska. – Chyba najbardziej boi się zapinania i odpinania smyczy. Ten moment ewidentnie kojarzy z czymś nieprzyjemnym. Dlatego przy okazji każdego spaceru go przekonujemy, że stres niepotrzebny, bo wszystko będzie dobrze. On jednak ciągle walczy ze swoimi demonami.

Aslan w relacjach ze światem zdaje się nieco wycofany. Wolontariusze mówią, że „skrupulatnie tworzy krąg swoich przyjaciół”. Tłumaczą:

– Jeśli cię do niego zaprosi, będziesz mieć szansę obserwować: jak pięknie i grzecznie siedzi w swoim boksie, gdy do niego podchodzisz, jak łagodnie bierze od ciebie smakołyk i jak radośnie się z tobą bawi na wybiegu. Jeśli jednak nie trafisz do tego kręgu, wtedy głośnym szczekaniem da o tym znać.

Aslan (46/23) jest rezydentem schroniskowego boksu nr 9. W pełni sił, zdrowy, wykastrowany i zaszczepiony – czyli gotowy do adopcji na już i na zawsze. Kto chciałby podjąć wyzwanie i dać dom temu psiemu oryginałowi jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16.

Uwaga: przed każdą adopcją obowiązuje ankieta przedadopcyjna (link: http://bitly.pl/W6C4l) oraz minimum dwa spacery zapoznawcze. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

