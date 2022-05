Musti poda łapę

Kocha ludzi. Co po jego pysku widać: w wiecznym uśmiechu, z wywalonym jęzorem i zimnym mokrym nosem wpychającym głowę pod każdą dłoń. Pewnie dlatego zza schroniskowych krat donośnym głosem stara się ich przywołać. Niestety. Duży jest i nie szczeniak, więc w realiach zwierzęcego bidula znalazł się niemal na końcu adopcyjnej listy.

Mowa o Mustim - pociesznym trzylatku, który do schroniska został doprowadzony z ul. Tenisowej.

- Ma bardzo ładną sylwetkę. Do tego ten jego sympatyczny pysk, który równie chętnie nadstawia na głaski jak na przysmaczki. Dzięki czemu łatwo będzie przyszłemu opiekunowi przekonać Mustiego do siebie. Tym bardziej, że to bystry psiak, który już teraz zna i grzecznie reaguje na podstawowe komendy. Chętnie podaje łapę i czeka, gdy mu powiedzieć: „siad" - mówią pracownicy schroniska.

Musti trafił pod ich opiekę w połowie lutego. Zdrowy, w dobrej kondycji i przyjazny ludziom psiak z charakterystycznymi białymi łatami na pięknej błyszczącej czarnej sierści - wydawało się więc, że dom mu się zagubił tylko na chwilę. Niestety, nikt go nie szukał, o niego nie zapytał. Dlatego Musti swój najlepszy czas - już kolejny miesiąc - spędza za kratami przytuliska.

- Ten pozytywnie nastawiony do świata trzylatek potrzebuje wyrozumiałego i kochającego właściciela, z którym będzie się mógł cieszyć życiem i każdą wspólnie spędzoną chwilą - przekonują pracownicy schroniska, zapraszając na spacer zapoznawczy z jedynym w swoim rodzaju Mustim.

Kto chciałby przyjacielskiego Mustiego (61/22) przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt) w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)