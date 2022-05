Bazyl ze schroniska

Niemłody, niemały, ale za to z przyjaznym temperamentem. Taki jest Bazyl - psiak w typie owczarka niemieckiego, którego pierwsza dekada życia pozostaje białą kartą. Potrzebuje spokojnej przystani - najlepiej czułych ramion wyrozumiałego opiekuna.

Nie wiadomo dlaczego stracił dom. Ani też jak długo dryfował po nieznanych morzach strachu i bezdomności. W połowie kwietnia ktoś zauważył, jak błąka się przy ul. Bronowickiej. Stąd więc został zabrany przez pogotowie interwencyjne do schroniska. Od tego czasu nikt o niego nie pytał, nikt nie szukał.

- Nie ma w nim cienia agresji. Przeciwnie, jest przyjazny i szybko się przywiązuje do opiekuna. Ładnie i chętnie chodzi na smyczy. Jest ciekawy świata, więc nieustannie węszy. Do innych psów jest nastawiony pozytywnie. Poza tym ma temperament: lubi aktywnie spędzać czas, najchętniej na zabawie, a aportowałby całymi dniami - mówią pracownicy schroniska. - Powinien trafić do domu doświadczonego i konsekwentnego opiekuna, który okaże mu cierpliwość i zrozumienie.

Bazyl jest psim seniorem, jak na swój wiek w dobrej kondycji i zdrowiu. Jego przeszłość to biała karta: do zapisania przez nowych opiekunów. Ma spokojne i zrównoważone usposobienie. W jego żyłach płynie krew owczarka niemieckiego, więc przyszłej rodzinie zapewni poczucie bezpieczeństwa. Tym bardziej, że sprawia wrażenie opiekuńczego.

Kto chciałby emanującego pozytywną energią Bazyla (135/22) przyjąć do rodziny - jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt), w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

