Kara prosi o dom

Bawiłaby się i szalała na wybiegu. Tymczasem najlepszy swój czas spędza za kratami schroniskowego boksu. Ona - hebanowa piękność zwana Karą, którą człowiek bardzo zawiódł.

Pierwszy traktował ją jak przedmiot. Gdy przestała być zabawnym szczeniaczkiem i podrosła - porzucił. Od cierpienia w bezdomności na Stołczynie Karę uratowało schronisko. Znalazła w nim przyjazną przystań, skąd szybko trafiła do nowego domu. Niestety, tylko na krótko.

- Kara ma wyraźne braki w wychowaniu. I przez to wpada w kłopoty. Jest pełną energii młodą psiną, która ma sporo z kociej natury. Skacze więc szalona, gdzie popadnie: na parapet, stół czy komodę. Dlatego potrzebuje doświadczonego opiekuna o wielkich pokładach cierpliwości, który da Karze szansę i nad nią popracuje - przekonują pracownicy schroniska.

W jej żyłach płynie krew owczarka niemieckiego, więc przyszłej rodzinie zapewni poczucie bezpieczeństwa. Tym bardziej, że z natury jest opiekuńczym czworonogiem. Niestety, trzeba będzie popracować nad jej wychowaniem. Zachowuje się bowiem niczym wielkie dziecko, na komendy nie zawsze reagując.

- Szukamy dla Kary domu z ogrodem oraz rodziny, która aktywnie spędza czas - przekonują pracownicy schroniska.

Ta żywiołowa sunia jest niezwykle przyjazna ludziom. Młoda, a więc w świetnej kondycji i zdrowiu. Przyciąga uwagę piękną czarną sierścią oraz sportową sylwetką. Prosi o dom - jak widać na zdjęciu - w rozczulający sposób, jak to tylko bystre i wierne psy potrafią.

Kara po powrocie z nieudanej adopcji w schronisku zyskała nowy numer: 81/22. Jest rezydentką boksu nr 40. Kto chciałby tę hebanową piękność - lub jakąkolwiek inną psinę czy kocinę - przygarnąć, jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, fax +48 91 487 66 46, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele (oprócz świąt), w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)