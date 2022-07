Laura Hołowacz: „Pracownicy zdobywają unikalne umiejętności”. Ostatni dzwonek, by skorzystać z dofinansowania szkoleń rozwojowych

Mówią o sobie, że są „Pozytywnie rozwojowi”. Taką opinie potwierdzają przedsiębiorcy i fakt, że od szesnastu lat są obecni na niełatwym rynku szkoleń na Pomorzu Zachodnim. Anna i Tomasz Grygorcewiczowie prowadzą firmę DCC Grygorcewicz, która zajmuje się m.in. szkoleniami i coachingiem. Z ich usług można skorzystać w ramach Funduszu Usług Rozwojowych. Na zachodniopomorskich przedsiębiorców wciąż czeka duża pula środków z których można skorzystać, by efektywnie i merytorycznie szkolić pracowników. – Często szefowie firm mówią, że dynamika pracy w ich życiu jest taka, że mają mało czasu na komunikację, na to, by z każdym porozmawiać. Innym dyżurnym tematem jest naprawianie relacji w firmach, które skomplikowały się w czasie covidowym. Jest wielu nowych pracowników, wielu nowych liderów, wracamy do pracy stacjonarnej. Czasem to wymaga zmiany w podejściu pracodawców i pracowników i budowania zespołów na nowo – mówią zgodnie Anna i Tomasz Grygorcewiczowie.

Szkolenia rozwojowe krok po kroku

Ze szkoleń firmy DCC Grygorcewicz można skorzystać w ramach Bazy Usług Rozwojowych. To oznacza szansę na bardzo wysokie dofinansowanie do usług świadczonych przez trenerów. W ostatnim czasie Anna i Tomasz Grygorcewiczowie współpracowali z Grupą CSL, czyli jednym z ogólnopolskich liderów sektora TSL.

– Rozpoznajemy naturalne talenty i mocne strony pracowników. Wykorzystujemy je w relacjach zespołowych i obsłudze klienta. Mogą być dla siebie wsparciem, rozwiązywać problemy klientów i dążyć do rozwoju indywidualnego, ale także w zespole. Trening „gramy do jednej bramki” odbędzie się jesienią i będzie on uwzględniać wszystkich pracowników Grupy CSL oraz całą kadrę zarządzającą – mówi Anna Grygorcewicz, trenerka.

– Dostosowujemy program pod oczekiwania klientów. Mamy do czynienia z firmami z różnych branż i każda firma uważa swój sektor za specyficzny, wyjątkowy i niespotykany. Nie możemy zapominać, że firmę tworzą ludzie z krwi i kości. Staramy się przekazywać uczestnikom szkoleń jak praktycznie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas szkoleń w swojej pracy. Działamy możliwie uniwersalnie, branża zwykle nie ma znaczenia. Przed rozpoczęciem procesu szkolenia poznajemy firmę, odwiedzamy stanowiska pracy uczestników szkolenia, poznajemy produkt, który tworzą. Takie zaangażowanie pokazuje uczestnikom szkolenia, że jesteśmy nimi zainteresowani. To pozwala nam lepiej wczuć się w atmosferę pracy, poznać specyfikę danej firmy – mówi Tomasz Grygorcewicz.

„Te szkolenia poprawiają komunikację w zespole, integrują nas, sprawiają, że stajemy się dla siebie bardziej przyjaźni i otwarci”

Jak mówi Laura Hołowacz, Prezes Zarządu Grupy CSL, firma regularnie korzysta z możliwości, jakie niesie ze sobą Fundusz Usług Rozwojowych.

– Przedsiębiorcy w tych trudnych gospodarczo czasach muszą działać dynamicznie i być zwinni. Umiejętności tego typu mamy w naturze, ale możliwość korzystania z warsztatów, wzmacniania czy integracji w zespole są bardzo ważne. Osobiście zawsze zachęcałam pracowników do szkolenia, zdobywania nowych umiejętności, bardzo cenię sobie możliwość poszerzania wiedzy naszego zespołu – mówi Laura Hołowacz. – Te szkolenia poprawiają komunikację w zespole, integrują nas, sprawiają, że stajemy się dla siebie bardziej przyjaźni i otwarci. To sprzyja lepszej atmosferze w pracy – dodaje Laura Hołowacz.

– Uznaliśmy, że po czasie COVID-19 nasz zespół potrzebuje wsparcia merytorycznego. Bardzo wysoko oceniam kompetencje zespołu DCC Grygorcewicz. Widzimy już pierwsze pozytywne efekty ostatnich szkoleń. Pracownicy Grupy CSL na ochotnika niemal w 100% zdecydowali się na udział w szkoleniu. To duże wsparcie merytoryczne, a momentami także pouczająca rozrywka – dodaje dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL Przemysław Hołowacz.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zachęca do korzystania z Bazy Usług Rozwojowych

Nadal trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Usług Rozwojowych – FUR2. Przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie na usługi szkoleniowe sięgające nawet 80%.

– To już ostatni dzwonek, by skorzystać z oferty FUR2 przygotowanej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Projekt kończy swoją działalność w ciągu następnych 12 miesięcy czyli 30 czerwca 2023 r., ponieważ kończy się czas rozliczeniowy perspektywy unijnej 2014-2020. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty rozwojowej, która niemal nic ich nie kosztuje, a w znaczący sposób wpływa na możliwość poszerzania kompetencji pracowników – mówi Maria Czerniecka, kierownik projektu FUR2 w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Zakres usług oferowanych przez firmy szkoleniowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych jest bardzo szeroki. To szkolenia pozwalające na poszerzenie kompetencji na rynku pracy. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia językowe np. nauka języka polskiego czy angielskiego. Wiele osób decyduje się na robienie studiów podyplomowych, prawo jazdy czy poszerzanie kompetencji w uprawianym już zawodzie.

– Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie z Funduszu Usług Rozwojowych – FUR2 mogą wybierać spośród firm zgłoszonych do Bazy Usług Rozwojowych z całej Polski. To firmy sprawdzone, certyfikowane, posiadające wysoką jakość usług – mówi ekspertka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.fur.pfp.com.pl. Nasi doradcy świadczą również bezpłatną pomoc i doradztwo przy wyborze usługi rozwojowej oraz wypełnianiu dokumentów.