Zboże, granity, nawozy…

Pomimo trwających w szczecińskim porcie inwestycji na nabrzeżach panuje spory ruch. W dawnym rejonie drobnicowym, obecnie obsługującym także towary masowe, można spotkać całe spektrum ładunków. Jest zboże, drewno, celuloza, drobnica w kontenerach, są nawozy i minerały, wyroby hutnicze, granity, paliwa itd. Po dostosowaniu nabrzeży do nowych parametrów toru wodnego można się spodziewać większych ilości towarów, które ze statków trafią na place i do magazynów bądź do tirów. Część opuści port pociągami. W morze natomiast wypłyną ładunki w relacjach eksportowych.

(ek)