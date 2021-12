Rok w porcie Szczecin-Świnoujście

I kwartał

Mimo pandemii port zamknął rok 2020 dobrym wynikiem

Szczecin i Świnoujście obsłużyły w 2020 roku podobną ilość ładunków jak w roku 2019. Porty zakończyły rok bilansem 31 177,5 tys. ton, co wobec 32 268 tys. ton z roku 2019 jest wynikiem mniejszym tylko o 3,4 proc.

Kontynuacja inwestycji ukierunkowanej na poprawę stanu szlaków kolejowych wiodących do i z portu

Inwestycja „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” jest warta około 1,5 miliarda złotych i dofinansowana z unijnego instrumentu finansowego CEF – „Łącząc Europę”. Jej zakończenie umożliwi dojazd do portów dłuższych i cięższych składów. Do portu bez konieczności rozdzielania wjadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Składy towarowe mają być obsługiwane szybciej i sprawniej. Zwiększą się też możliwości przeładunkowe portowych stacji w Szczecinie i w Świnoujściu.

Postępują prace dostosowujące Terminal Promowy w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

Na Terminalu Promowym w Świnoujściu z połączenia dwóch stanowisk promowych powstaje jedna linia cumownicza o długości 294 m, nowe place manewrowe oraz parkingi i infrastruktura techniczna. Koszt inwestycji to 185 milionów złotych. Projekt ma wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF Łącząc Europę.

Ruszają dwie kluczowe inwestycje w porcie Szczecin

W styczniu ich wykonawcy: NDI w Kanale Dębickim i Doraco w Basenie Kaszubskim wkraczają na teren budowy. Dzięki obu inwestycjom port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton na burcie, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu na rynku. Inwestycje są współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Terminal LNG w Świnoujściu będzie rozbudowywany

W lutym wojewoda zachodniopomorski wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę trzeciego zbiornika skroplonego gazu ziemnego o pojemności 180 tysięcy metrów sześciennych w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Flotę ZMPSiŚ zasili nowa jednostka

W marcu w postępowaniu przetargowym na zakup statku pożarniczego wyłoniono wykonawcę „Strażaka-28”. Jest nim Remontowa Shipbuilding SA z siedzibą w Gdańsku.

Pomoc od portu

W marcu ZMPSiŚ przekazał szpitalom w Szczecinie i regionie wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego służącego leczeniu chorych z koronawirusem.

Pierwszy kwartał 2021 na plusie

Po pierwszym kwartale 2021 r. obydwa porty są na plusie o 10 proc. wobec pierwszych trzech miesięcy 2020 roku. Liderem była ruda, której przeładowano o 104,5 proc. więcej niż w pierwszym kwartale roku 2020. Na kolejnych miejscach uplasowały się węgiel i zboża z wynikiem lepszym niż rok temu odpowiednio o 38,7 i 16 proc.

II kwartał

Trwa walka z koronawirusem

Kolejne wsparcie finansowe od ZMPSiŚ dla szpitali na walkę z COVID-19. Na terminalu promowym w Świnoujściu uruchomiono punkt, w którym można było zrobić testy na obecność koronawirusa.

Umowa na zakup „Strażaka-28” podpisana

W kwietniu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Remontowa Shipbuilding SA z siedzibą w Gdańsku podpisały umowę na zakup statku pożarniczego. Nowa jednostka będzie trzecią we flocie ZMPSiŚ. Nowy „Strażak-28” ma być gotowy w październiku 2022 roku. Dofinansowanie UE wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 35 mln złotych przy wartości kontraktu 40,5 mln zł. Baner CEF.

Wizyta premiera w porcie Szczecin

W czerwcu premier Mateusz Morawiecki przedstawił w porcie Szczecin-Świnoujście na wspólnej konferencji prasowej z ministrem Markiem Gróbarczykiem oraz europosłem Joachimem Brudzińskim największe inwestycje zawarte w Polskim Ładzie dla Pomorza Zachodniego. Projekt zakłada budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina, drogi S10 Szczecin – Warszawa, Terminala Kontenerowego w Świnoujściu oraz pogłębienie toru podejściowego do niego.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wyróżniony tytułem „Równa Firma 2021”

Kapituła doceniła ZMPSiŚ za dbałość o otoczenie lokalne, rozwój regionu oraz dawanie pozytywnego przykładu innym organizacjom w województwie zachodniopomorskim. Tytuł „Równa Firma” przyznawany jest w ramach plebiscytu organizowanego przez pracowników naukowych Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym jego celem jest nagradzanie przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych.

Pierwsze półrocze 2021 r. na plusie.

Przeładunki w zespole portów Szczecin-Świnoujście były o 11,5 proc. lepsze aniżeli w analogicznym czasie 2020 roku. Obydwa porty obsłużyły w okresie styczeń - czerwiec ponad 17 mln ton ładunków.

III kwartał

8. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie – święto branży morskiej

W tegorocznej edycji udział wzięło ponad pół tysiąca osób. Odbyło się blisko 20 interesujących debat i paneli dyskusyjnych z udziałem setki prelegentów krajowych i zagranicznych. Uroczysta inauguracja miała miejsce 14 września w Filharmonii Szczecińskiej. Do uczestników kongresu specjalny list skierowali marszałek sejmu, Elżbieta Witek oraz premier rządu RP Mateusz Morawiecki. W drugim dniu uczestnicy przenieśli się do sal Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej przy ul. Szczerbcowej 4 w Szczecinie, gdzie debatowali w ramach piętnastu paneli dyskusyjnych na tematy związane z portami, żeglugą, ekologią oraz digitalizacją i innowacjami w gospodarce morskiej.

ZMPSiŚ wyróżniony „Perłą Biznesu”

Nagrodę przyznała kapituła składająca się z zachodniopomorskich naukowców oraz dziennikarzy gospodarczych. ZMPSiŚ otrzymał ją za ofensywę inwestycyjną w obu portach. W 2020 roku realizowany był cały szereg inwestycji w obu portach. W pracach nie przeszkodziła pandemia koronawirusa. Ruszyły m.in. dwie wielkie inwestycje mające na celu poprawę dostępu do szczecińskiego portu: w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. Nabrzeża i akweny są dostosowywane do nowych parametrów toru wodnego, w tym głębokości 12,5 m, co umożliwi obsługę większego tonażu niż obecnie. Z kolei w Świnoujściu kontynuowana jest modernizacja terminalu promowego. Zarząd Portów tworzy terminal intermodalny, gdzie transport kolejowy w relacji z promami będzie odgrywał kluczową rolę. Na zapleczu terminalu powstaje też nowy parking dla ciężarówek. Ponadto rozpoczęła się rozbudowa terminalu LNG.

III kwartał na plusie

Przeładunki cały czas w górę. Przeładunki w zespole portów Szczecin-Świnoujście były o 8 proc. lepsze niż w analogicznym czasie 2020 roku.

IV kwartał

Terminal Kontenerowy w Świnoujściu – są zainteresowani budową

W październiku komisja dot. terminalu kontenerowego w Świnoujściu ogłosiła informację o dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania trzech firm, które wyraziły zainteresowanie tym przedsięwzięciem. Są to: Agencja Rozwoju Przemysłu SA z siedzibą w Warszawie; Baltic Gateway LTD z Wielkiej Brytanii oraz Deme Concessions z Belgii.

Niecodzienny ładunek w porcie Świnoujście

Na pokładzie m/v „Rek Grace” z Birmy w ilości 14 tys. ton po raz pierwszy w historii przypłynął do Świnoujścia ładunek ryżu. Ryż zapakowano w 50-kg workach uformowanych w tzw. 1,5-tonowe slingi.

Portowcy oddali w sumie 86 litrów krwi

W listopadzie odbyła się już szósta zbiórka krwi w porcie.

„Zabytki toru wodnego Świnoujście – Szczecin „ w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Na wystawie zaprezentowano najciekawsze znaleziska wydobyte z modernizowanego toru wodnego Świnoujście – Szczecin: gwiazdowy silnik lotniczy samolotu bombowego Boeing B-17 Flying Fortress z czasów drugiej wojny światowej, łuska z ciężkiego krążownika „Lützow”. Wystawie towarzyszyła specjalna prezentacja audiowizualna ukazująca piękno Odry.

Przedstawiciele placówek dyplomatycznych i przedstawiciele IMO w Polsce z wizytą w porcie Szczecin – Świnoujście

Wizyta studyjna odbyła się z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury. Jej celem była promocja polskiej kandydatury w Radzie IMO w kategorii C na lata 2022-2023. Gościom obok oferty przeładunkowej oraz działań rozwojowych ZMPSiŚ SA zaprezentowano ofertę edukacyjną Akademii Morskiej wraz z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Był rejs po szczecińskim porcie. W drugim dniu wizyty rozmowy kontynuowano w porcie Świnoujście, gdzie gościom zaprezentowano tamtejsze: terminal LNG, terminal masowy oraz terminal promowy.

„Strażak-24” znowu na służbie

Po generalnym remoncie wrócił do służby w porcie Szczecin „Strażak-24”. Jednostka strzeże bezpieczeństwa w porcie już od ponad 45 lat. Dzięki remontowi będzie mogła pracować jeszcze co najmniej przez kolejną dekadę. „Strażak-24” zbudowany został w 1976 roku na terenie stoczni „Wisła” w Gdańsku. Uczestniczy w asystach statków przewożących ładunki niebezpieczne oraz czynnie zapewnia ochronę przeciwpożarową w porcie. Musi być w ciągłej gotowości niezależnie od pogody, godziny czy pory roku.

Będą nowe promy

Podpisano umowę pomiędzy spółką Polskie Promy a Stocznią Gdańską na budowę trzech promów typu ro-pax z opcją budowy promu czwartego. Każdy z promów będzie miał 195,6 m długości i 31,6 m szerokości. Długość linii ładunkowej to 4100 m, a prędkość maksymalna wyniesie 19 węzłów. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów, załoga będzie liczyła 50 osób.

Najlepsi w społecznym pomaganiu

Zarząd portu otrzymał drugi rok z rzędu wyróżnienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W tej kategorii spośród 19 nominowanych spółka zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie Przedsiębiorca Pomorza Zachodniego Roku 2021 organizowanym przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie zrzeszającą przedsiębiorców Pomorza Zachodniego.

Startuje kolejna duża inwestycja

ZMPSiŚ podpisał z Korporacją Budowlaną DORACO umowę na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Roboty mają zostać zakończone do końca października 2023 roku. Ich koszt to prawie 141,5 mln zł brutto.

ZMPSiŚ większy w Świnoujściu

Zarząd portu nabył kompleks nieruchomości od Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Świnoujściu. Skorzystał z przysługującego mu ustawowo prawa pierwokupu nieruchomości zbywanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” i nabył od niej nieruchomości o powierzchni 21 ha.

Rok na plusie

Rok 2021 porty kończą pod względem przeładunków wynikiem dodatnim. Te poszły w górę o 7 proc. wobec roku 2020.

(b)