Rok 2023 w portach Szczecin i Świnoujście

Do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w porcie Świnoujście w marcu dopłynął pierwszy z ośmiu nowych gazowców wyczarterowanych przez Grupę Orlen. Fot. Krzysztof KOST

Rok 2023 w zespole portów był pełen wydarzeń związanych zarówno z bieżącą działalnością przeładunkową, jak i inwestycyjną ofensywą Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Spółka podpisała szereg istotnych umów i porozumień, uczestniczyła w ważnych dla branży morskiej i logistycznej konferencjach, brała też udział w akcjach charytatywnych. Przypomnijmy, co się działo w minionych 12 miesiącach.

Styczeń

Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na wyburzenie 77 obiektów kubaturowych i budowlanych w porcie Świnoujście na terenie po MSR „Gryfia”, by przygotować teren pod budowę terminalu instalacyjnego.

Dwa nowe samochody wzbogaciły flotę pojazdów, jaką dysponuje Portowa Straż Pożarna w szczecińskim porcie. Do służby wstąpiły: samochód kwatermistrzowski VW T6 Caravelle o numerze operacyjnym 308z56 oraz Skoda KODIAQ o numerze operacyjnym 308z91. Obydwa pojazdy, obok już posiadanych VW T6 Transportera 308z55 i Skody Yeti 4x4 308z90, stanowią uzupełnienie strażackiej floty. Samochody zakupiono ze środków własnych ZMPSiŚ SA, w którego strukturze jest Portowa Straż Pożarna.

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zarządy portów morskich Szczecin-Świnoujście, Gdańsk i Gdynia w obecności szefostwa resortu infrastruktury podsumowały znakomity dla polskich portów rok 2022. Operatorzy portowi działający we wspomnianych portach obsłużyli łącznie w 2022 roku 133,2 mln ładunków. Był to wynik o 18 procent lepszy w porównaniu z rokiem 2021. Na zespół portów Szczecin-Świnoujście przypadło 27,6 proc. wszystkich przeładunków.

Luty

Na pokładzie promu „Wawel” odbyła się konferencja „Transport, spedycja, logistyka w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne”, zorganizowana przez spółkę Polski PCS. Przez dwa dni eksperci branży portowej dyskutowali o digitalizacji operacji portowych.

W 103. rocznicę zaślubin Polski z morzem w Szczecinie obradował Konwent Morski. To organ doradczy ministra infrastruktury, w którego skład wchodzą specjaliści z branży morskiej. Jego zadaniem jest między innymi opiniowanie kierunków działania resortu w obszarze gospodarki morskiej, rekomendowanie inicjatyw i zgłaszanie projektów, którymi powinno się zająć ministerstwo.

Marzec

Do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w porcie Świnoujście dopłynął pierwszy z ośmiu nowych gazowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego, wyczarterowanych przez PGNiG z Grupy Orlen.

Kwiecień

Od 26 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy portowe. Już w marcu masowiec „Dino”, który zabrał ładunek pszenicy z elewatora „Ewa”, zanurzył się na głębokość 9,74 m. Po nim jeszcze inne jednostki osiągały ok. 9,7 m. To masowce „Tomini Pampero” czy „Federal Nagara”. W połowie kwietnia nowym rekordzistą portu Szczecin, z zanurzeniem 9,8 m, został statek „Kujawy” należący do Polskiej Żeglugi Morskiej.

Maj

Zarządy morskich portów Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście wraz ze spółkami operatorskimi pod wspólnym szyldem Ports of Poland obecne były na targach logistycznych w Monachium.

W ramach „Dni otwartych funduszy europejskich” swój pokład dla odwiedzających udostępnił „Strażak-28”.

Kolejny raz ZMPSiŚ uczestniczył w akcji „Dwie godziny dla rodziny”.

W porcie Świnoujście w miejscu przyszłego terminalu instalacyjnego rozpoczęły się prace rozbiórkowe znajdujących się tam budynków i obiektów kubaturowych. O tym fakcie poinformowano na specjalnej konferencji prasowej.

Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ SA został wyróżniony „Odznaką Honorową za Zasługi dla Energetyki” oraz "Bursztynowym Sterem” – za wieloletnią pracę na rzecz polskiej gospodarki morskiej, w szczególności za niekwestionowany wkład w rozwój polskiej branży portowej w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Doceniono ponad 20-letnie zaangażowanie w budowanie i działalność samorządu gospodarczego gospodarki morskiej, w tym m.in. udział w pracach Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Komisji Zwyczajów Portowych, gdzie przyczynił się do opracowania „Zbioru praktyk i zasad współpracy uczestników obrotu portowego”.

Czerwiec

Miesiąc pod znakiem licznych kongresów morskich i spotkań biznesowych, na których obecny był ZMPSiŚ. Rozpoczął go kongres w Gdańsku – Polskie Porty 2030, a zakończył 10. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie.

W Budapeszcie odbył się doroczny Polski Dzień Morza – wydarzenie promujące od lat polskie porty.

W Janowie Podlaskim zorganizowano trzecią edycję kongresu Intermodal in Poland.

Prezes ZMPSiŚ Krzysztof Urbaś uczestniczył w III Forum Morskim Radia Gdańsk.

Drużyna Portowa wzięła udział w biegu sztafet NCDC Business Race na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

ZMPSiŚ otrzymał 85 procent dofinansowania kosztów całkowitych projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. Dofinansowanie pochodzi z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021 – 2027 (CEF 2). Całkowity koszt projektu wynosi 77,5 mln euro, a kwota dofinansowania to 65,9 mln euro.

„Strażak-28” z nagrodą „Statek Roku”. Przyznano ją na III Forum Morskim Radia Gdańsk.

Lipiec

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz konsorcjum składające się z DEME Concessions N.V. z siedzibą w Belgii i QTerminals W.L.L. z siedzibą w Katarze podpisały przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na finansowanie, budowę i eksploatację Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego. Inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro.

Sierpień

Wojewoda zachodniopomorski udzielił pozwolenia na budowę terminalu instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi morskich farm wiatrowych. Pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych terminali w Europie rozpocznie pracę na przełomie 2024 i 2025 r. Jego budowa składa się z dwóch osobnych inwestycji – części hydrotechnicznej, za którą odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, i części lądowej, realizowanej przez Orlen Neptun.

Wrzesień

Wprowadzono nowy system opłat portowych.

W ramach inwestycji w Kanale Dębickim odbyła się konferencja prasowa na nabrzeżu Spółdzielczym portu Szczecin. W jej trakcie poinformowano o postępie prac modernizacyjnych w tym rejonie.

ZMPSiŚ SA i OT Port Świnoujście przedłużyły umowę dzierżawy.

Październik

W Warszawie odbyła się Konferencja „Offshore – koncesje w polskich obszarach morskich”.

Dobiegły końca prace budowlane na terminalu promowym w Świnoujściu. Na specjalnej konferencji prasowej z udziałem zaproszonych gości, w tym przedstawicieli armatorów promowych oraz partnerskich portów Ystad i Trelleborg poinformowano o zakończeniu prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”.

ZMPSiŚ był na Baltexpo – Międzynarodowych Targach Morskich i Konferencjach. Spółka prezentowała się na wspólnym stoisku z zarządami portów Gdańsk i Gdynia – Ports of Poland.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu 10 października otrzymał decyzją środowiskową.

Orlen rozpoczął w porcie Świnoujście budowę terminalu instalacyjnego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej. To wspólna inwestycja ZMPSiŚ oraz Grupy Orlen.

W ZMPSiŚ podpisano list intencyjny na powstanie drugiego agroportu w Polsce – w porcie Świnoujście.

W Gdyni odbyło się Forum Gospodarki Morskiej 2023. W panelu dyskusyjnym dotyczącym portów morskich ZMPSiŚ reprezentował prezes Krzysztof Urbaś.

Prezes Urbaś odebrał nagrodę honorową Krajowej Izby Gospodarki Morskiej „Bursztynowy Ster 2022”. Wyróżnienie wręczono podczas 23. edycji spotkania biznesu morskiego „Wspólna Kaczka” w Gdyni.

W porcie Szczecin powstanie nowoczesna fabryka do produkcji wież wiatrowych. W tej sprawie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Windar Polska sp. z o.o. podpisały w Szczecinie przedwstępną umowę dzierżawy terenów położonych na Ostrowie Grabowskim.

Już ósmy raz z rzędu w szczecińskim porcie odbyła się zbiórka krwi. Oddały ją 23 osoby. Łącznie portowcy mają teraz na swoim koncie 112,68 litrów oddanej krwi.

Listopad

Port Szczecin-Świnoujście gościł na X Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki w Warszawie.

Spółka była też obecna podczas wydarzenia Dzień Polskiej Logistyki w Pradze, gdzie dyskutowano m.in. o dostępie do polskich portów. Tę konferencję z udziałem przedstawicieli czeskiej administracji i biznesu zorganizowała polska ambasada.

Przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz belgijsko-katarskiego konsorcjum firm DEME Concessions N.V. i QTerminals W.L.L., inwestora głębokowodnego terminalu kontenerowego, spotkali się z Januszem Żmurkiewiczem, prezydentem Świnoujścia. Prezydent Żmurkiewicz przedstawił ogólne informacje na temat miasta, specyfiki jego głównych obszarów oraz potrzeb mieszkańców. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili potrzebę rozwijania dialogu pomiędzy stronami, tak by wypracować wzajemne zaufanie i wzmacniać społeczną akceptację dla inwestycji. Tym bardziej że inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się do przeprowadzenia działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro.

Grudzień

Na nabrzeżu Fińskim w porcie Szczecin została oficjalnie przekazana do eksploatacji, po przejściu wszystkich niezbędnych testów i odbiorów, nowa suwnica typu STS (ship to shore – ze statku na ląd) służąca do rozładunku kontenerów. Kupiła ją za 40 mln zł spółka DB Port Szczecin. Inwestycja wiąże się z pogłębieniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin, co pozwala na przyjmowanie statków o większym niż dotychczas tonażu. To trzecia suwnica na nabrzeżu Fińskim. Ta ma jednak większe gabaryty i możliwości, tj. 70 m wysokości i masę 1200 t. Jest w stanie podnieść na haku do 75 ton lub dwa kontenery 20-stopowe o łącznej wadze 65 ton, umożliwiając obsługę statków z 16 rzędami kontenerów lub więcej.

Tir, dwa busy dostawcze i jeden osobowy wyjechały 2 grudnia ze Szczecina na Litwę i Łotwę. Zawiozły przed świętami Bożego Narodzenia 1300 rodzinnych paczek żywnościowych oraz 300 z chemią i artykułami szkolnymi dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach RP. Akcję pomocową pod nazwą „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” już po raz 10. zorganizowała Fundacja Polskich Wartości. Wśród głównych sponsorów jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Z okazji 10-lecia akcji spółka otrzymała pamiątkową statuetkę.

Podczas uroczystej kolacji przedświątecznej uhonorowano wielu pracowników spółki. Za szczególne zasługi dla osiągnięć i rozwoju gospodarki morskiej minister infrastruktury nadał Odznakę Honorową Zasłużony Pracownik Morza Beacie Płatkowskiej i Krzysztofowi Kwietniowi, które wręczył wicewojewoda Mateusz Wagemann. Ponadto na wniosek dyrekcji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków w dotychczasowej pracy zawodowej, wkład w rozwój portu, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki odznaczono Złotymi i Srebrnymi Kotwiczkami 28 osób. Odznaczenia wręczyli prezes Krzysztof Urbaś oraz wiceprezes ds. infrastruktury Jacek Cichocki.

Pod względem przeładunków rok 2023 zamyka bilans na poziomie niemal analogicznym do roku 2022. Operatorzy portowi działający w portach w Szczecinie i Świnoujściu obsłużyli 36 mln ton ładunków. Najwięcej było surowców energetycznych, w tym oleju napędowego i gazu oraz zbóż.

(ek)