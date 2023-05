Prezentacja polskich portów

Fot. ZMPSiŚ

Od 9 do 12 maja br. w Monachium trwały targi logistyczne. Pod wspólnym szyldem Ports of Poland zaprezentowały się tam zarządy portów Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście wraz ze spółkami operatorskimi.

Na portowym stoisku odbyło się wiele spotkań, prowadzono biznesowe rozmowy, a 10 maja zorganizowano „Dzień Polski” z oprawą muzyczną i degustacją potraw. Z kolei 11 maja podczas specjalnej konferencji polskie porty i spółki przeładunkowe zaprezentowały swoją ofertę.

Międzynarodowe Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia – Transport Logistic – w Monachium to wiodące branżowe wydarzenie na świecie. Gospodarka morska jest tam reprezentowana przez większość portów europejskich, linie żeglugowe, firmy spedycyjne, logistyczne i przeładunkowe. Dlatego udział w targach jest okazją do umocnienia dotychczasowych oraz nawiązania nowych kontaktów, a także do zapoznania się z obecną sytuacją rynkową.

(ek)