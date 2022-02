Nowy falochron osłonowy w Świnoujściu

Powstała już koncepcja falochronu osłonowego dla przyszłego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy falochron powinien być gotowy za pięć lat.

Wedle założeń, trzy lata przewiduje się na projektowanie i uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Kolejne dwa zajmie wykonanie falochronu. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące tego, kto będzie realizował tę inwestycję: ZMPSiŚ czy Urząd Morski w Szczecinie.

Pod koniec ub. roku (17 listopada) Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W rezultacie przyjętych zmian legislacyjnych podwyższony będzie kapitał zakładowy spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. W nowelizacji wskazano, że minister właściwy ds. budżetu – na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki morskiej – przekaże ZMPSiŚ skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki. Według ustawy, nominalna wartość tych papierów nie będzie mogła przekroczyć 360 mln zł. Są to środki z przeznaczeniem na wybudowanie falochronu zabezpieczającego przyszły terminal kontenerowy w Świnoujściu.

– Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu to ogromna szansa na wzmocnienie i ugruntowanie rynkowej pozycji zespołu portowego Szczecin-Świnoujście – mówi Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Lokalizacja terminalu umożliwi obsługę bogatego, międzynarodowego zaplecza oraz obsługę klientów z obszaru Morza Bałtyckiego. Terminal zapewni wartość dodaną dla całej krajowej gospodarki. Jego planowana roczna zdolność przeładunkowa to 2 mln TEU, czyli standardowych 20-stopowych kontenerów. Warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dostępowej do terminalu, co właśnie jest realizowane.

Obecnie ZMPSiŚ jest w trakcie procedury, której zwieńczeniem będzie wyłonienie inwestora mającego wybudować terminal i być jego operatorem.

– Inwestora powinniśmy poznać w tym roku – dodaje M. Woźniak-Lewandowska. – Rozpoczęcie działalności terminalu planowane jest na lata 2025/26.

(ek)