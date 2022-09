Nowe nabrzeża i nazwy

Szczecińscy radni zdecydowali 6 września br., że nabrzeże Rosyjskie w szczecińskim porcie zmieni nazwę na Ukraińskie. Taką uchwałę podjął już wcześniej zarząd spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (wieczysty użytkownik tej działki). Port się zmienia, a jego nabrzeża – nie tylko wspomniane – w ciągu swojej historii zmieniały już nazwy. Wraz z rozwojem infrastruktury co jakiś czas pojawiają się też zupełnie nowe.

– Obecnie na obszarze zarządzanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest łącznie 47 nabrzeży, w tym 35 w Szczecinie i 12 w Świnoujściu – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.

Niedługo będzie ich więcej, bo na terenie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie, przy Kanale Dębickim, budowane jest właśnie nowe nabrzeże – Norweskie, będące niejako przedłużeniem istniejącego nabrzeża Fińskiego. W przyszłości ma też powstać w tym rejonie kolejne – Duńskie, które zamknie wschodnią część kanału.

Dodajmy, że nowe nabrzeże budowane jest również w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, a będzie przeznaczone do obsługi gazowców LNG, również w reeksporcie skroplonego gazu ziemnego.

Niedawna zmiana nazwy nabrzeża Rosyjskiego na Ukraińskie wywołała sporo komentarzy. Pojawiły się nawet głosy sugerujące, że lepsza byłaby np. nazwa Polskie. A przecież takie nabrzeże już w szczecińskim porcie jest! To właśnie przy nim wielokrotnie cumowały pełnomorskie wycieczkowce, które z uwagi na swoje parametry (zanurzenie) nie mogły stanąć u podnóży Wałów Chrobrego, bo tam było dla nich za płytko.

Większość nabrzeży w rejonie tzw. drobnicy w szczecińskim porcie nosi nazwy nawiązujące do różnych krajów. Oprócz wspomnianych są m.in. Węgierskie, Rumuńskie, Albańskie, Angielskie, Belgijskie, Holenderskie, Luksemburskie, Niemieckie, Tureckie, Egipskie, Czeskie, Słowackie… Te dwa ostatnie nosiły kiedyś wspólną nazwę Czechosłowackie.

Warto wspomnieć, że w przypadku Rosyjskiego to już kolejna zmiana nazwy. Pierwotnie nabrzeże nosiło nazwę Pruskie, a po II wojnie światowej, przez cały okres PRL – Radzieckie.

Dodajmy, że sprawy dotyczące nazw ulic, placów i nabrzeży należą do kompetencji samorządów, dlatego Rada Miasta Szczecin zdecydowała o przemianowaniu nabrzeża Rosyjskiego na Ukraińskie. Proponowana zmiana otrzymała pozytywną opinię Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej oraz Urząd Morski w Szczecinie nie wnieśli uwag do wniosku o zmianę nazwy nabrzeża. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM, po zasięgnięciu opinii geodety miasta, postanowiła przychylić się do wniosku i wnieść pod obrady Rady Miasta Szczecin projekt przedmiotowej uchwały. Radni zgodnie ją przyjęli, bez głosów sprzeciwu. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

W tzw. rejonie przeładunków masowych (chociaż od dłuższego czasu obydwa rejony szczecińskiego portu mają charakter bardziej uniwersalny) nazwy nabrzeży przeważnie nawiązują do śląskich miejscowości. Mamy więc Katowickie, Chorzowskie, Gliwickie, Bytomskie, Górnośląskie, Wałbrzyskie, Dąbrowieckie czy Sosnowieckie.

Na szczeciński port składają się również nabrzeża usytuowane przy północnym odcinku Odry: od Kanału Skolwińskiego do Trasy Zamkowej. Eksploatowane tereny portowe obejmują zachodni brzeg rzeki, od Wyspy Żurawiej do Śródmieścia. To m.in. nabrzeża: Huty, Cementowe, Fosforowe, Południowe, Fosforowe Dalby, Snop, Huk.

Na południe od nich położona jest natomiast grupa nabrzeży przemysłowych (w tym stoczniowych), jak Mak, Oko, Cal, Drab, Wulkan, Drzetowskie, Odra Stare, Odra Nowe, Arsenał. Są też nabrzeża: Bunkrowe i Warsztatowe oraz użytkowane przez administrację morską – Bazę Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego i Kapitanat Portu. U stóp Wałów Chrobrego znajdują się reprezentacyjne nabrzeża – Pasażerskie, Bulwar Chrobrego, Wieleckie. Statki, które przypływają do położonej na wyspie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, mają do dyspozycji nabrzeża: Wrocławskie, Warszawskie, Radomskie, Kieleckie, Gdyńskie, Gdańskie, Przydokowe, Kaszubskie, Łańcuchowe, Mazowieckie, Wyposażeniowe, Gnieźnieńskie czy Krakowskie.

W porcie Świnoujście działalność przeładunkowa prowadzona jest przy wschodnim brzegu Świny. Są tam wyspecjalizowane nabrzeża: Portowców, Górników, Hutników i Chemików, a także Rozładunkowe, TOP, Remontowe i Prób. Wyposażeniowe, NOK, Zaopatrzeniowe, Komunikacyjne, Rybackie. Znajdują się tam również stanowiska promowe. W tym rejonie jest nabrzeże Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.©℗

(ek)