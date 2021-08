Ulgi dla odznaczonych

Porozumienia o współpracy partnerskiej dotyczące osób odznaczonych Odznaką Honorową Zasłużony Pracownik Morza podpisał w zeszłym miesiącu wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

– Dziękuję wszystkim pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej, a także przedstawicielom firm i stowarzyszeń za ich poświęcenie oraz działania na rzecz rozwoju i ochrony morza. Pełnicie misję o ogromnym znaczeniu dla nas wszystkich, dlatego dzisiejsze wydarzenie należy traktować jako wyraz wdzięczności – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Porozumienie da zniżki posiadaczom odznaki. Np. dokument podpisany z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku zagwarantuje osobom odznaczonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej ulgowy wstęp do wszystkich obiektów gdańskiego muzeum, w tym do Żurawia i na statek „Sołdek”.

„Z kolei Unity Line przyznała odznaczonym oraz członkom ich najbliższej rodziny możliwość zakupu za połowę ceny rejsów promami do Szwecji” – poinformował Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Jak dodał rzecznik, „znaczący, bo 40 proc. rabat w sezonie średnim i niskim na rejsy m.in. do Danii i Szwecji zobowiązała się udzielić Polska Żegluga Bałtycka”.

Natomiast Żegluga Augustowska zaproponowała natomiast zakup biletów za połowę ceny na rejsy trasami „Studzieniczna” oraz „Rospuda”.

Bezpłatny wstęp do dwunastu latarni na Szlaku Latarni Morskich przyznało Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Stowarzyszenie Latarnik, Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich, Firma T.U.H. Latarnia Morska – Kołobrzeg Marek Kuźniewicz oraz firma Ed Edward Kozakiewicz. Porozumienia dotyczą latarni: Stilo, Rozewie, Hel, Krynica Morska, Gąski, Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Świnoujście, Niechorze, Kołobrzeg i Sopot.

Do skorzystania ze wszystkich uprawnień będzie upoważniała legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki.

Odznaka Honorowa Zasłużony Pracownik Morza przyznawana jest pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej oraz pozostałym osobom, które przyczyniły się do rozwoju i osiągnięć tego sektora.

Medal został po raz pierwszy ustanowiony uchwałą Prezydium Rządu z 18 czerwca 1955 r. jako odznaka trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. Wtedy określono kryteria jej przyznawania, m.in. przekraczanie systematycznie zadań produkcyjnych i przyczynianie się do przedterminowego wykonania planu. Uchwała ta obowiązywała do 1996 r., kiedy została uchylona. Obecnie jest odznaką jednostopniową.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek: kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.

W uroczystości podpisania porozumień wzięli również udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz przedstawiciele Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Unity Line, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Stowarzyszenia Latarnik i Firmy T.U.H. Latarnia Morska – Kołobrzeg.

