Przeżyjmy to jeszcze raz

Wśród gości zjazdu były m.in. Ludmiła Kopycińska (z prawej) i Małgorzata Hanasz, córka dyrektora Maksymiliana Dunsta. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Zjazd Absolwentów Liceum Morskiego w Szczecinie i Policach z okazji 50-lecia szkoły – okiem osoby „z zewnątrz” – to temat 35. spotkania z cyklu „Historia polskiej gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego”. Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek (27 listopada) o godz. 18 w szczecińskim Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia (również w trybie online).

– Zupełnie niedawno, bo 1 września tego roku, odbył się w Szczecinie wyjątkowy zjazd absolwentów legendarnego Liceum Morskiego w Szczecinie i Policach z okazji 50. rocznicy jego powstania – przypomina prelegentka Ludmiła Kopycińska. – W moim cyklu dwa kolejne spotkania (31. i 32.) poświęciłam liceum i panu Maksymilianowi Dunstowi, dyrektorowi ds. pedagogicznych. Dziękując za zaproszenie na zjazd, co traktuję jako wyróżnienie, pragnę wrócić do tego wspaniałego spotkania. Podczas prelekcji pozwolę sobie, jako osoba „z zewnątrz”, podzielić się wrażeniami, jakie zostały w mojej pamięci. Fantastyczne były radosne i wzruszające powitania po latach, spotkania z nauczycielami, niekończące się rozmowy i wspomnienia! Sprzyjały temu perfekcyjna organizacja i bogaty program. Liczne fotografie potwierdzają, że było pięknie. A zatem: przeżyjmy to jeszcze raz!

Jak dodaje, przed rozpoczęciem prelekcji przekaże krótkie informacje o najnowszych wydarzeniach w morskim życiu miasta i regionu.

Ludmiła Kopycińska od ponad 33 lat jest przewodnikiem miejskim PTTK. Przez 35 lat pracowała w porcie szczecińskim. Jest pasjonatką Szczecina oraz historii polskiej gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego.

(ek)