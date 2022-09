Morskie spotkanie w Starej Rzeźni

W poniedziałek 26 września w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni odbędzie się kolejna – 22. już – prelekcja Ludmiły Kopycińskiej z cyklu „Historia polskiej gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego”. Tym razem poświęcona będzie jednemu z największych na Pomorzu Zachodnim pracodawcy i inwestorowi, czyli Urzędowi Morskiemu w Szczecinie. Początek spotkania o godz. 18.

– Urząd Morski w Szczecinie powstał 24 września 1946 roku i od tej daty zaczęły zapisywać się karty jego historii – mówi Ludmiła Kopycińska, miejski przewodnik. – We wrześniu 1947 roku Urząd Morski przejął pieczę nad portami, przystaniami i morskim pasem przybrzeżnym w granicach ówczesnego województwa szczecińskiego.

Jak przypomina prelegentka, w ubiegłym roku obchodziliśmy uroczyście 75 lat istnienia Urzędu Morskiego, odnotowując kluczowe inwestycje dla żeglugi, gospodarki Pomorza Zachodniego i kraju takie, jak: poprawa dostępu do portów od strony morza, modernizacja systemów nawigacyjnych na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, budowa falochronu osłonowego terminalu LNG w Świnoujściu mającego strategiczne znaczenie dla Polski.

– Bieżący rok zapisze się w historii kluczowym przedsięwzięciem, tj. modernizacją toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina i dostosowaniem jego głębokości do 12,5 m, co zapewni dalszy rozwój naszych portów – dodaje L. Kopycińska, która przez wiele lat pracowała w szczecińskim porcie. – Zapraszam na spotkanie, w którym można uczestniczyć osobiście lub śledzić transmisję na profilu Facebookowym CKE Stara Rzeźnia.

(ek)