Dostarczy elementy dla farmy wiatrowej

Stocznia Szczecińska „Wulkan” chce rozwijać swoje kompetencje i wykorzystać je w projektach z branży offshore wind. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Stocznia Szczecińska „Wulkan” będzie uczestniczyła w europejskim łańcuchu dostaw jako partner dla należącej do RWE morskiej farmy wiatrowej Thor o mocy 1000 MW. Spółka poinformowała, że na podstawie niedawno podpisanej umowy z Dajin Offshore stocznia „Wulkan” odpowiedzialna jest za dostawę pakietów platform wewnętrznych.

Szczeciński zakład jest dobrze przygotowany zarówno do produkcji pośrednich, jak i dużych konstrukcji stalowych.

– Jesteśmy usatysfakcjonowani i dumni, że zostaliśmy częścią zespołu budowy farmy wiatrowej Thor – powiedział Marek Opowicz, prezes i dyrektor zarządzający Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”. – To wielka szansa dla naszej stoczni i zespołu na dalszy rozwój kompetencji przed nadchodzącymi nowymi wyzwaniami i projektami z branży offshore.

Thor będzie największą morską farmą wiatrową w Danii i powstanie ok. 22 km od zachodniego wybrzeża Jutlandii. Będzie w stanie dostarczać energię elektryczną dla około 1 miliona duńskich gospodarstw domowych. Ma zostać podłączona do sieci najpóźniej do końca 2027 r.

Stocznia Szczecińska „Wulkan” jest dostawcą działającym na rynku międzynarodowym, producentem konstrukcji stalowych dla branży morskiej, offshore i onshore. Strategia przedsiębiorstwa jest silnie powiązana z kluczowymi aktywami, które są przystosowane do budowy kompletnych dużych statków i konstrukcji stalowych o masie jednostkowej do 4500 ton. Stocznia planuje budowę morskich podstacji wiatrowych, a także innych wielkogabarytowych komponentów offshore wind na rynek europejski i amerykański. Działalność stoczniowa skupi się na flocie handlowej, a także statkach do obsługi morskiej energetyki wiatrowej, takich jak jednostki typu „walk to work”.

(ek)