„Astrolabia” w Starej Rzeźni

Kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz jest autorem bogato ilustrowanego albumu „Astrolabia”. Książka będzie promowana w szczecińskiej Starej Rzeźni w piątek 25 marca o godz. 18.

– Sukcesom nauki pomagały instrumenty, wśród których wyróżnia się astrolabium, udoskonalane na przestrzeni wieków i wykorzystywane w różnych cywilizacjach – pisze we wstępie do swojej książki kpt. Gawłowicz. – Nazwano je średniowiecznym komputerem, gdyż było instrumentem wszechstronnym, używanym w astronomii, nawigacji, astrologii oraz geodezji.

W albumie znajdziemy prezentację różnych astrolabiów, poznamy szczegóły techniczne tych instrumentów oraz całą masę ciekawostek. Osobny rozdział poświęcony jest sztuce zdobniczej związanej z astrolabiami.

To drugie wydanie tej książki. Poprzednie, w ubiegłym roku, w całości trafiło do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który był sponsorem tamtej publikacji. Służy spółce do celów promocyjno-edukacyjnych. Najnowsze „Astrolabia” można kupić w księgarni Starej Rzeźni. Album wyszedł z wydawnictwa printshop, a sponsorem książki jest szczecińska spółka CSL.

Dodajmy, że kapitan Józef Gawłowicz to pisarz marynista, autor publikacji naukowych i powieści, zrzeszony w Oddziale Szczecińskim Związku Literatów Polskich. Dowodził wieloma statkami polskimi i zagranicznymi, na morzu przepracował 44 lata. W Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie wykładał astronawigację. Był też dyrektorem Urzędów Morskich w Szczecinie i w Słupsku. Znany jest ponadto ze swoich kolekcjonerskich pasji.

