Daikin – systemy sterowania klimatem

Rozmowa z Mateuszem Jaworskim, inżynierem sprzedaży systemów grzewczych i klimatyzacyjnych firmy Daikin

– Czym są pompy ciepła? Jak one działają?

– Mówiąc najprościej, są to urządzenia, które wykorzystują energię elektryczną w celu przekazania ciepła z dolnego źródła o niskiej temperaturze do górnego źródła, którym jest np. instalacja centralnego ogrzewania lub powietrze w pomieszczeniu. Energię najczęściej uzyskujemy z gruntu, powietrza lub wody i są to źródła odnawialne, a w całym tym procesie nie ma spalania gazu, węgla czy oleju, tak więc nie produkujemy spalin.

– Jakie korzyści płyną z zakupu do swojego domu pompy ciepła?

– Przede wszystkim są to korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Dla nowego domu nie będzie potrzebny komin, możemy zrezygnować nawet z kotłowni, ponieważ jednostka wewnętrzna nie wymaga wentylacji, a koszt inwestycji to zakup urządzenia wraz z montażem. Dodatkowo koszt eksploatacyjny jest bardzo niski, a z instalacją fotowoltaiczną może być praktycznie zerowy. Wynika to z tego, że dla klasycznych urządzeń grzewczych sprawność wynosi poniżej 100 proc., a pompa ciepła potrafi wytworzyć z 1000 W energii elektrycznej doprowadzonej do sprężarki nawet cztery czy pięć razy tyle ciepła. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że są to urządzenia praktycznie bezobsługowe.

– Czy pompy ciepła są przyjazne środowisku?

– To jest właśnie jedna z naszych korzyści, pompy ciepła są przyjazne środowisku. Proszę wyobrazić sobie osiedle, gdzie jedynym źródłem ciepła są pompy, brak kominów i spalin powoduje, że nasze lokalne środowisko jest czystsze. W celu polepszenia jakości powietrza w Polsce są prowadzone dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania, właśnie w celu zmniejszenia wytwarzania spalin.

By poprawić jeszcze ten stan, możemy zamontować panele fotowoltaiczne i produkować energię elektryczną ze słońca, wtedy jesteśmy też samowystarczalni.

Dodatkowo aktualne pompy ciepła osiągają moc taką, jakie jest zapotrzebowanie. Dla przykładu podam, że do domu, w którym był zainstalowany kocioł gazowy o mocy 21 kW, dobraliśmy pompę ciepła o mocy nominalnej 14 kW.

– Czy popularność pomp ciepła wśród Polaków jest duża?

– Aktualnie główną popularność wśród Polaków zyskały powietrzne pompy ciepła, które według raportu PORT PC, od roku 2018 notują 100 proc. wzrost sprzedaży w kolejnych latach, a w roku 2020 było to ponad 40 000 sztuk. Wynika to głównie z tego, że technologia mocno się rozwija i pompy są coraz wydajniejsze. Już teraz urządzenia te potrafią obsłużyć instalację grzejnikową przez cały rok bez użycia grzałek. Dodatkowo są prostsze w konserwacji i w serwisie od pomp gruntowych oraz koszt inwestycyjny jest dużo mniejszy z uwagi na brak potrzeby wykonania odwiertów.

– Właśnie. Czy pompa nada się do istniejącego domu, gdzie mamy zamontowane grzejniki wysokotemperaturowe?

– Jak najbardziej, nasze pompy pracują nawet do minus 25 st. C i przy tej temperaturze zewnętrznej są w stanie wyprodukować wodę o parametrze 65 st. C. Co więcej, według raportów to właśnie najwięcej pomp ciepła montowanych jest w już istniejących instalacjach. Przyczyniają się do tego programy takie jak „Czyste powietrze” czy nowy, pilotażowy projekt zakładający wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.

– Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie pompy ciepła?

– Najpierw powinniśmy mieć jak najwięcej informacji na temat budynku, instalacji i naszych preferencji. Najlepiej gdy zrobimy audyt energetyczny lub dostarczymy dane wystarczające do obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku. Im więcej informacji posiadamy, tym dobór jest dokładniejszy, co przekłada się na niskie rachunki i długą żywotność pompy ciepła.

– Jaka jest pełna oferta firmy Daikin?

– W swojej ofercie dla klientów rezydencyjnych posiadamy pompy ciepła, klimatyzatory typu Split i Multi Split, rekuperatory, oczyszczacze powietrza i kotły gazowe. Oprócz tego posiadamy szeroki zakres rozwiązań komercyjnych. Nasze urządzenia w głównej mierze są produkowane w Europie, co wyróżnia nas na tle innych producentów, a w branży HVAC jesteśmy już blisko 100 lat i cały czas wyznaczamy jakość oraz nowe rozwiązania.

Jeżeli są państwo zainteresowani doborem urządzenia do swojego domu lub też poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie, to zapraszam do kontaktu na adres e-mailowy jaworski.m@daikin.pl.